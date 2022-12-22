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Питерец.ру » Общество » В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрмитаж
В Эрмитажном театре прошла церемония награждения победителей конкурса елочных игрушек «Создай экспонат для Эрмитажа»

21 декабря в Эрмитажном театре прошла торжественная церемония награждения победителей VI международного конкурса елочных игрушек «Создай экспонат для Эрмитажа», организаторами которого выступили Государственный Эрмитаж совместно с технопарком «Айра» Юрия Берестова. За ценные призы соревновались более 2000 работ, присланных в Петербург со всего мира.

Тема конкурса в 2022 году ‒ «Сохраняя традиции». Участникам было предложено создать игрушки, которые познакомят с традициями народов России или любой другой выбранной участником страны, города или региона. Конкурс проходил при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Больше 200 работ из числа всех присланных на конкурс украсили ели в фойе Эрмитажного театра, которые простоят там все новогодние каникулы и будут доступны для посетителей. Полюбоваться на игрушки-победители прошлых лет можно и на Елке Мира - ее впервые установили в этом году в Главном штабе Эрмитажа. Также на Елке Мира появились работы, созданные семьями дипломатов и консулов разных стран, находящихся в России.

«В этом году на суд жюри было прислано более 2000 игрушек со всего мира: приняли участие работы из Китая, Великобритании, Германии, США, Турции, Молдовы, Армении, Северной Македонии, Израиля, впервые приехали игрушки из Пакистана, Фиджи, Зимбабве, Никарагуа, Сальвадора, Эквадора… Однако больше всего экспонатов поступило из Санкт-Петербурга. Самому молодому участнику было 2 года, а самому взрослому – 85. Участие мог принять каждый, вне зависимости от профессии или рода занятий», - прокомментировал Юрий Берестов, соорганизатор конкурса, меценат и руководитель технопарка «Айра».

В этом году, как и в прошлом, номинации были разделены на детские и взрослые. Первое место во взрослой номинации досталось Ирине Дерябиной из села Строганово, Крым, за игрушку «У самовара». За нее проголосовало большинство членов жюри. Второе место получили «Дед Мороз и Снегурочка» авторства Анны Кудиной из Долгопрудного, Московская область. Третье место заняла игрушка «Северная красавица» из Тарко-Сале от Светланы Рыхты. 

Первое место детской номинации получила Алена Смирнова (11 лет) из Санкт-Петербурга с работой «Русский мишка». Второе место досталось тоже медведю, но уже на лыжах: игрушке «Мишка на лыжах», созданной Любовью Чинченко (8 лет) из станицы Марьянская, Краснодарский край. Третье место - у экспоната «Узбекская национальная игрушка», за авторством Наили (7 лет) из Ташкента.

Также награды были вручены в нескольких специальных номинациях. Гран-при 2022 получила Виталия Плашвич из Калининграда за работу «Елочный шар салат оливье». В специальной номинации от Эрмитажа за лучшего «Эрмитажного кота» были отмечены Агафонова Евгения из города Новошахтинск с игрушкой «Хранитель сокровищ Эрмитажа», а приз от Императорского фарфорового завода за оригинальное исполнение бренда ИФЗ ушел девятилетней Варваре Черных с игрушкой «Чайные традиции». Приз зрительских симпатий при поддержке ИФЗ достался Ульяне Колищак из Светогорска и ее работе «Жар-птица».

Все финалисты получили ценные призы и подарки: техника Apple, «умные колонки», графические планшеты, персональные экскурсии по Государственному Эрмитажу. 

Торжественная церемония награждения продолжилась праздничным концертом. В нем приняли участие солисты Мариинского театра и других театров Петербурга, продемонстрировав обновленную версию сюиты из балета Мариуса Петипа «Барышня служанка». Нынешняя редакция хореографии подготовлена балетмейстером Эвелиной Гржибовской. Костюмы и декорации воссозданы по сохранившимся эскизам Ивана Всеволожского.

Спектакль проходил при сопровождении Симфонического оркестра Olympic Orchestra художественный руководитель-Алексей Степанов, дирижёр - Александр Голиков

Генеральный информационный партнер - телеканал Санкт-Петербург.

Источник: Эрмитаж
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