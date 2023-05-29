Общественное пространство «СреДА!» и петербургская приемная «Единой России» подключились к системе «Говорящий город»

Общественное пространство «СреДА!» и региональная приемная «Единой России» стали доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. С 29 мая на 3-м подъезде здания на Конногвардейском бульваре, 4 появилось необходимое оборудование – радиотрансивер и звуковой маячок, которые позволяют людям с ограничениями по зрению или мобильности, использующим систему «Говорящий город», комфортнее попасть в помещения и вызвать, если потребуется, помощников.

Первыми работоспособность системы опробовали члены регионального общественного совета партийного проекта «Единая страна – доступная среда». Очередное заседание они приурочили к 320-летию Санкт-Петербурга и обсудили доступность культурных мероприятий и в целом городской среды для инвалидов.

«Мы посвятили свою встречу дню города и городским культурным организациям, адаптированным для людей с инвалидностью. Таких организаций становится у нас всё больше и больше. Проходят выставки, концерты, различные музейные экспозиции и так далее. Очень многие идут навстречу людям с инвалидностью. Город старается, но улучшения по-прежнему необходимы. В основном здесь у нас сегодня были люди с нарушением зрения, они внесли предложения в части их нозологии», – отметила председатель регионального общественного совета партпроекта Элнара Фараджева.

Общественный совет познакомился с инклюзивным проектом «Многомерность культуры», который реализуется «Институтом культурных программ» и помогает людям с нарушениями зрения и слуха, инвалидам - колясочникам и горожанам с другими ограничениями по здоровью посещать театры, музеи, концертные залы и другие культурные мероприятия. Представители общественных организаций инвалидов поделились своим опытом вовлечения людей с ОВЗ в культурную жизнь Северной столицы.

«Много различных организаций, волонтерских проектов и НКО занимаются инклюзией. Но здесь не может быть никакой конкуренции. Чем их больше, тем лучше. Чем больше людей с особенностями здоровья получат удовольствие от посещения культурных и досуговых мероприятий в нашем городе, чем доступнее наша городская среда, тем лучше», – резюмировала региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» Юлия Яганова.

Расширять инклюзию в Петербурге помогает система «Говорящий город», развитие которой также обсудили общественники. Система радиоинформирования и звукового ориентирования повышает доступность городской и транспортной инфраструктуры. Изобретенная в Санкт-Петербурге, она сегодня применяется в Москве, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах страны.

«Мы постоянно увеличиваем число объектов, оборудованных системой. Но если говорить про Петербург, то это 95 процентов подвижного состава «Горэлектротранса» — троллейбусы и трамваи, а также несколько остановочных павильонов, пешеходные переходы, вестибюли метрополитена и различные здания города: аптеки, жилые здания, культурные учреждения. Это система, которая помогает улучшить доступность среды для всех граждан в равной степени», – сказала заместитель гендиректора по связям с общественностью ООО «Говорящий город» Алена Болдышева.

Она показала участникам мероприятия, как работает система «Говорящий город» в пространстве «СреДА!».

Установленный на входе специальный радиотрансивер передаёт сигнал и информацию об объекте пользователям при приближении к нему на расстояние 15-30 метров. Пользователь может со своего мобильного телефона с мобильным приложением «Говорящий город» либо специального кнопочного устройства активировать звуковой маяк. Соответственно, незрячий человек по этому звуку найдёт вход в здание и получит информацию о двери, расположении ручек, особенностях помещения. Внутри звуковой маяк поможет вызвать сотрудника, ответственного за прием посетителей с ОВЗ.