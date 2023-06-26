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Питерец.ру » Общество » Жёны героев: Благодаря вам, мужественным и храбрым воинам, победа будет за нами!

Жёны героев: Благодаря вам, мужественным и храбрым воинам, победа будет за нами!

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Жёны героев: Благодаря вам, мужественным и храбрым воинам, победа будет за нами!

В Мариинском дворце открылась фотовыставка «Жёны героев». Представлено 25 портретов, на которых запечатлены жёны и матери военнослужащих – участников специальной военной операции в кителях своих супругов и детей. Каждая фотография сопровождается письмом героини со словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой.

«Любимый муж, дорогой и замечательный папа! Порой без тебя не всё получается, нашему маленькому футболисту очень непросто без тебя. Как же хочется просто тебя обнять… Но мы понимаем, что ты защищаешь нашу Родину, нас, будущее наших детей. Нелёгкий труд быть женой военного, но большая гордость. Береги себя, наш родной!» – пишет Марина.

«После свадьбы сообщили о долгой командировке. Было страшно и больно, но я поняла, что не имею права показывать свои переживания и слёзы. Так как за каждым героем стоит сильная и мудрая женщина. Мой любимый, жду тебя дома и сильно скучаю!» – строки из письма Ксении.

«Жизнь бывает трудна, но ты сильнее. Ты никогда не боялся испытаний. Вот и сейчас выполняешь ответственную работу. Что бы ты ни делал, помни, что ты не одинок. Что бы ни случилось, я всегда тебя поддержу. И знай, твой тыл – это твоя семья!», – пишет Маргарита.

«Мой милый сын, защитник и мужчина,
Я тихую печаль в душе ношу
И часто-часто невпопад вздыхаю…
Я сына жду! Я очень сына жду…
И каждый день как месяц проживаю.
Я тысячи тревог сквозь тысячи минут
Несу с утра до самой темной ночи.
Как странно… Где-то пляшут и поют…
А я жду сына… очень, очень, очень…», – отрывок из стихотворения, которое написала Татьяна.

В торжественной церемонии открытия фотовыставки приняли участие Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, депутаты Юрий Гладунов, Михаил Барышников, Владимир Носов и Константин Чебыкин. Спикер парламента поблагодарил матерей и жён военнослужащих за участие в проекте. Он вручил Благодарственные письма Тиграну Манукову – заместителю руководителя регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и Эльвире Тихомировой – руководителю проекта «Жёны Героев» в Санкт-Петербурге.

– Это доброе и важное дело объединяет всех, кто остался здесь ждать наших ребят. Уверен, экспозиция будет расширяться, и её покажут во всех районах города. Мы с коллегами часто бываем в зоне специальной военной операции. Самое дорогое для ребят – это фотографии, письма и рисунки детей. Мировоззрение людей, которые там находятся, сильно изменилось. Они понимают, за что воюют – за наши ценности, за семьи, за детей, за Родину. И это для них не пустые слова, там нет никакой двусмысленности. Вы можете гордиться своими мужьями, сыновьями, – обратился Александр Бельский к участницам.

По словам руководителя проекта «Жёны Героев» в Санкт-Петербурге Эльвиры Тихомировой, количество участниц увеличивается с каждым днём. На данный момент насчитывается свыше 50 человек.

– Проект не только объединил близких по духу людей, но и дал возможность показать нашим родным и близким, находящимся в зоне СВО, что мы не только разделяем их выбор, но и гордимся ими. Эта выставка – символ единения фронта и тыла, веры в нашу победу, – сказала она.

Акция «Жёны героев» впервые стартовала в Самарской области и приобретает общероссийский масштаб. Проект уже получил поддержку Президента РФ Владимира Путина. В Санкт-Петербурге всё началось с Петродворцового района. Супруга военнослужащего Евгения обратилась к фотографам Эльвире Тихомировой и Надежде Зерцаловой, предложив присоединиться к проекту. Идею помог воплотить депутат Михаил Барышников. В конце мая фотовыставка «Жёны героев» прошла в общественном пространстве «СреДа!». Экспозиция объединила портреты петербурженок и жительниц Ленинградской области. Проект реализован «Молодой Гвардией Единой России».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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