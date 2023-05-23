Фотовыставку «Жёны Героев» представят в Мариинском дворце

В общественном пространстве «СреДА!» до 27 мая доступна для посетителей фотовыставка «Жены Героев». Во вторник её посетил спикер петербургского парламента, первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Александр Бельский. Вместе с автором фотографий Эльвирой Тихомировой он обошел выставку и пообщался с героинями фотографий.

На фотографиях – матери и жены участников специальной военной операции в их военных кителях. В основном петербурженки, жительницы Петродворцового и Красносельского районов. Есть также героини из Выборга. Всего 41 портрет, а также фотографии писем, которые женщины писали своим родным на передовую.

«Через фотографии организаторы проекта хотели показать, что за каждым мужчиной стоит его надежный тыл, его женщины. И как видите, в глазах можно прочитать все их эмоции», – отметила, проводя экскурсию, Эльвира Тихомирова.

Она познакомила посетителей выставки с судьбами некоторых участниц проекта. А про двух женщин и их героев можно было узнать из первых уст.

«Муж – участник специальной операции с февраля 2022 года. Мы все его ждем, но также я горда, что он там вместе с другими мужьями, папами и сыновьями без сомнений встал на защиту нашей Родины. Сил им там, терпения, ждём их домой», – сказала Ольга Суровцева.

У Светланы Макшановой с первых дней в спецоперации участвует сын. В 2013 году они переехали в Санкт-Петербург из Горловки, и теперь он, рядовой 138-й Красносельской мотострелковой бригады, по сути защищает свою малую родину. «Сын продлил контракт и сказал: «Будем стоять до победного». Так что ждем наших мальчиков», – рассказала Светлана.

Александр Бельский предложил организаторам и участницам фотовыставки в июне разместить её в стенах Мариинского дворца, а также провести в Законодательном Собрании встречу с героинями.

Напомним, организационную поддержку фотопроекту оказала Молодая Гвардия Единой России.

Первая фотовыставка о женах и матерях участников СВО, в их военной форме, состоялась в Самарской области. После того, как глава региона Дмитрий Азаров рассказал о нем президенту Владимиру Путину во время официальной встречи, инициатива приобрела широкую известность и федеральный масштаб. В Санкт-Петербурге идею сразу подхватил и реализовал Петродворцовый район, при поддержке депутата «Единой России» Михаила Барышникова. Постепенно к проекту подключаются и другие районы Северной столицы.