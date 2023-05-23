ента новостей

20:37
Фотовыставку «Жёны Героев» представят в Мариинском дворце
20:33
В Мариинском дворце стартовал проект «Молодые учёные Санкт-Петербурга»
19:58
В Ленобласти после пожара в садоводстве обнаружили погибшего
17:47
Триумф и трагедия «Эскадрильи им. Максима Горького» в «Пулково-2»
16:52
Друг Беглова заплатит 172 миллиона за срыв сроков реставрации ОКН в Петербурге
16:41
Анатолию Карпову – 72! Противостояние Карпова и Корчного в Багио ранее лёг в основу фильма «Чемпион мира»
16:35
В Мариинском дворце наградили победителей детско-юношеской патриотической акции «Рисуем Победу»
14:51
«Start-up СПбГУ — 2023»: в Университете выберут лучший инновационный проект
14:44
В Металлострое провайдер подключил услугу без согласия жильцов
14:18
Новый стрит-арт в секретном дворе бара Мачты и большая вечеринка в честь открытия летнего сезона
14:05
Бывший волейболист «Зенита» и «Динамо-ЛО» Александр Волков завершил карьеру и сразу стал главным тренером клуба «Белогорье»
13:50
В Ленобласти запускают программы переподготовки участников СВО
13:46
Александр Бельский поздравил выпускников гимназии № 433
13:44
На Васильевском острове пенсионер «одолжил» аферисту 700 тысяч рублей
12:21
Выставка Ивана Чемакина «БШдкМ»
10:24
В Приморском районе внедорожник сбил 11-летнего велосипедиста
10:19
В Петербурге двое уголовников ограбили пассажира в рейсовом автобусе
10:12
В Петербурге нетрезвый пассажир «Гелендвагена» палил в воздух из травматики
09:54
В Пушкине 21-летняя девушка ударила ножом свою мать
09:41
По меньшей мере 19 детей погибли при пожаре в школьном общежитии в Гайане
09:33
Миллионы жителей Мексики предупреждены о необходимости подготовиться к эвакуации из-за выброса пепла вулканом Попокатепетль
23:48
«Звезда» Дмитрия Комбарова потухла в матче с клубом «Динамо-Вологда» – поражение со счётом 2:3 после пропущенного на 88-й минуте гола
23:20
На ЧМ – 2023 Канада неожиданно проиграла по буллитам Норвегии, а Оскар Линдберг, Андре Петерссон и Никита Михайлис набрали по 2 очка
20:34
В Ботаническом саду СПбГУ зацветет «Царица ночи»
19:20
В Ленобласти пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту
19:19
Футбольный клуб «Ленинградец» снова не смог выиграть и забить – не начался ли у команды Сергея Кирьякова спад?
18:52
Премьера детского спектакля «Муфта, Полботинка и Моховая борода»
18:49
Градозащитница Шушпанова: подрядчики Смольного не понимают исторической ценности «Сестрорецкого курорта»
16:35
Литературный музей «ХХ век» открыл «Портал в Арктику» в центре Петербурга
16:04
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и с автодорогой Петербург-Матокса перекроют две полосы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Фотовыставку «Жёны Героев» представят в Мариинском дворце

Фотовыставку «Жёны Героев» представят в Мариинском дворце

0
23
Опубликовал: Вадик Котов
+1
Фото:
Единая Россия
Спикер Заксобрания, первый замсекретаря реготделения «Единой России» пообщался с авторами проекта «Жёны Героев» и героинями фоторабот

В общественном пространстве «СреДА!» до 27 мая доступна для посетителей фотовыставка «Жены Героев». Во вторник её посетил спикер петербургского парламента, первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Александр Бельский. Вместе с автором фотографий Эльвирой Тихомировой он обошел выставку и пообщался с героинями фотографий. 

На фотографиях – матери и жены участников специальной военной операции в их военных кителях. В основном петербурженки, жительницы Петродворцового и Красносельского районов. Есть также героини из Выборга. Всего 41 портрет, а также фотографии писем, которые женщины писали своим родным на передовую.

«Через фотографии организаторы проекта хотели показать, что за каждым мужчиной стоит его надежный тыл, его женщины. И как видите, в глазах можно прочитать все их эмоции», – отметила, проводя экскурсию, Эльвира Тихомирова.

Она познакомила посетителей выставки с судьбами некоторых участниц проекта. А про двух женщин и их героев можно было узнать из первых уст. 

«Муж – участник специальной операции с февраля 2022 года. Мы все его ждем, но также я горда, что он там вместе с другими мужьями, папами и сыновьями без сомнений встал на защиту нашей Родины. Сил им там, терпения, ждём их домой», – сказала Ольга Суровцева.

У Светланы Макшановой с первых дней в спецоперации участвует сын. В 2013 году они переехали в Санкт-Петербург из Горловки, и теперь он, рядовой 138-й Красносельской мотострелковой бригады, по сути защищает свою малую родину. «Сын продлил контракт и сказал: «Будем стоять до победного». Так что ждем наших мальчиков», – рассказала Светлана. 

Александр Бельский предложил организаторам и участницам фотовыставки в июне разместить её в стенах Мариинского дворца, а также провести в Законодательном Собрании встречу с героинями. 

Напомним, организационную поддержку фотопроекту оказала Молодая Гвардия Единой России. 

Первая фотовыставка о женах и матерях участников СВО, в их военной форме, состоялась в Самарской области. После того, как глава региона Дмитрий Азаров рассказал о нем президенту Владимиру Путину во время официальной встречи, инициатива приобрела широкую известность и федеральный масштаб. В Санкт-Петербурге идею сразу подхватил и реализовал Петродворцовый район, при поддержке депутата «Единой России» Михаила Барышникова. Постепенно к проекту подключаются и другие районы Северной столицы.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-05-2023, 19:27
В общественном пространстве «СреДА!» открылась фотовыставка «Жёны Героев»
7-03-2023, 11:05
В Санкт-Петербурге стартовал проект «Жены героев»
5-12-2022, 15:24
В Мариинском дворце прошло чествование Героев Отечества
30-04-2015, 07:39
Фотовыставка посвященная военной тематике
23-06-2016, 17:55
Выставка фотографий «Природа смотрит на тебя»
25-11-2022, 16:30
На выставку-конкурс, посвященную Дню матери, петербуржцы прислали свои семейные снимки

Происшествия на дорогах

0
164
Сегодня, 10:24
В Приморском районе внедорожник сбил 11-летнего велосипедиста
0
129
Вчера, 13:03
На трассе "Сортавала" иномарка вылетела в кювет и перевернулась, пострадал водитель
0
170
Вчера, 10:41
В Ленобласти «Нива» попала под колеса грузового состава на железнодорожном переезде
0
116
Вчера, 10:13
В Приморском районе мотоциклист сбил 7-летнего мальчика
Наверх