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Питерец.ру » Общество » В Санкт-Петербурге стартовал проект «Жены героев»

В Санкт-Петербурге стартовал проект «Жены героев»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Единоросс Михаил Барышников встретился с женами бойцов СВО, которые присоединились к всероссийской акции

В Петербурге стартовал проект «Жены Героев». Жены, сестры и матери военнослужащих-участников СВО, а также действующих и вышедших на пенсию военных, надели мундиры своих мужчин, чтобы сделать фотографии и показать, как они гордятся своими близкими.  С петербурженками, присоединившимися к акции, накануне Международного женского дня встретился депутат фракции «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаил Барышников. Девушки поделились историями о своих любимых, о том, какие письма им приходят с линии СВО. «Самая маленькая участница встречи еще не умеет говорить, но вместе с мамой и сестрой тоже приняла участие в проекте и пришла на встречу. Их глава семьи, офицер и он очень счастливый человек, ведь дома его ждут три красавицы», - написал Михаил Барышников у себя в телеграм-канале.

Мужчины, которые вернулись с СВО или находятся в коротком отпуске, тоже пришли на эту встречу. Они рассказали, что гордятся когда их жены надевают китель. «Для мужчины это знак того, что женщина в него верит, любит и ждет», - сказал один из них, Сергей, отпуск которого завершался уже на следующий день.

Старт акции «Жены Героев» был дан в Самарской области в начале года. Инициативу поддержал Владимир Путин. Теперь она приобретает всероссийский масштаб. В Санкт-Петербурге все началось с Петродворцового района, когда супруга военнослужащего Евгения обратилась к фотографам Эльвире Тихомировой и Надежде Зерцаловой, предложив стать участницами проекта. Первые съемки прошли в Ломоносове, еще несколько фото-встреч были организованы на территории торгово-развлекательного комплекса «Ракета» в Петергофе.

В рамках проекта жёны, матери сестры и дети российских военнослужащих фотографируются в мундирах супругов. «Китель несёт в себе сакральную мысль. Это бремя и ответственность, которые ложатся и на женские плечи, и в то же время китель – большой и тяжёлый – согревает и даёт защиту», – пояснили идею проекта его участницы.

«Теплая, дружеская атмосфера встречи оставила добрый след, гордость и уверенность в том, что женщины – это надежный тыл, тепло, любовь и верность», - резюмировал Михаил Барышников.

Источник: Единая Россия
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