В общественном пространстве «СреДА!» открылась фотовыставка «Жёны Героев»

В едином общественном пространстве «СреДА!» состоялось открытие фотовыставки «Жены Героев». Здесь представлен 41 портрет – жёны и матери военнослужащих - участников специальной военной операции в кителях своих супругов. Каждая фотография сопровождается письмом героини со словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой.

Депутат регионального Заксобрания Михаил Барышников (фракция «Единой России») напомнил присутствующим, что проект «Жёны Героев», стартовавший сначала в Самарской области, сразу же подхватил Петродворцовый район Санкт-Петербурга. Если в Петергофе было 25 фотографий, то сейчас на выставке их уже более сорока.

«Спасибо нашим девушкам, которые создают тыл нашим ребятам. Потому что хорошо защищать Родину, рисковать жизнью можно только тогда, когда ты знаешь, что тебя ждут, в тебя верят, что у тебя хороший тыл. Хотелось бы, чтобы сюда приходили не только участники, но и ребята, которые только пойдут служить, курсанты военных училищ. А самое главное – чтобы ваши близкие вернулись домой, чтобы мы победили. А мы обязательно победим, потому что мы Россия!» – сказал депутат на церемонии открытия.

Выставка объединила портреты петербурженок и жительниц Ленинградской области.

Жительница Ломоносова, одновременно и мама и жена для двух участников СВО, Инна Ужовская поблагодарила авторов проекта. «Вы не только собрали нас вместе – людей, чьи родные и близкие сейчас на передовой, но и показали всем сомневающимся в России, надеюсь, что и за рубежом, что для наших ребят мы все есть Родина. Я горжусь каждым из них. Я верю в особое предназначение нашей страны, в ее миссию по освобождению мира от очередной чумы. Победа будет за нами!» – сказала героиня проекта.

Другая героиня, Полина Малышева – одновременно и жена героя, и дочь участника спецоперации, отметила: «На хрупкие плечи женщины лег очень тяжелый груз. За всеми этим красивыми портретами «прячутся» бессонные ночи, слезы, звонки, ожидания, возможно даже – боль. Но эти фотографии дают возможность нашим ребятам понять то, что если мы за ними, то значит – и вся Россия».

В открытии выставки также приняли участие депутат Заксобрания Андрей Горшечников (фракция «Единой России»), актив петербургского отделения «Молодой Гвардии Единой России» и автор работ, фотограф Эльвира Тихомирова.

Фотовыставка «Жены Героев» будет экспонироваться в едином общественном пространстве «СреДа!» до 27 мая. Вход свободный.