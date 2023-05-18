ента новостей

19:27
В общественном пространстве «СреДА!» открылась фотовыставка «Жёны Героев»
19:21
В Сертолово определили лучшую дружину юных пожарных
19:17
Летний сезон в Севкабель Порту откроется 3 июня
18:38
Александр Беглов открыл XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон, мероприятие также посетили Александр Бельский и Сергей Степашин
17:24
Шлиссельбург встретит 700-летие масштабной программой реставрации
17:23
В Петербурге депутаты предложат правительству России расширить возможности для трудоустройства инвалидов
17:18
Выставка детского рисунка «Жизнь, делённая на граммы»
16:54
В Волосово тепловоз с пустым вагоном сошли с рельсов
16:43
В Петербурге полицейские проводят операцию «Алкоголь»
16:38
Дорого и сложно: российские разработчики просят не маркировать радиоэлектронику
16:17
Проблема утилизации строительных отходов после капитального ремонта в Петербурге
16:11
В Ленобласти в садоводстве тушили дачный дом и две машины
16:06
Открытие книжного салона прошло без участия писателя Пелевина
15:02
В Петербурге по факту обнаружения тела женщины в отеле возбуждено уголовное дело
14:52
Господин Литвинович выступит на ROOF FEST в Петербурге
14:41
В Кронштадте прошли торжественные мероприятия, посвященные 320-й годовщине со дня образования Балтийского флота
14:30
В ДТП на КАД пострадали два пассажира рейсового автобуса
14:06
"Билет в будущее" помогает детям с ОВЗ выбрать профессию
11:30
Путепровод в составе развязки КАД с Выборгским шоссе на неделю полностью перекроют в обоих направлениях
11:26
В Петербурге задержали карманницу-гастролершу
11:21
В Кировском районе иномарка сбила 7-летнего школьника на самокате
11:17
В Московском районе иномарка сбила 7-летнюю велосипедистку
11:14
В Выборгском районе задержали подозреваемого в уличном грабеже
11:08
В Шушарах задержали ночного стрелка-хулигана
11:03
В Приомрском районе полицейские задержали в банке двоих дебоширов
10:58
В Петербурге задержали угонщика японских внедорожников
10:53
В Петербурге конфликт в магазине закончился смертью пенсионера
10:26
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам почти 11 млн рублей
09:32
В Коммунаре тушили пожар в квартире
09:15
В Петербурге состоялся чемпионат по регби-7 среди вузов Росгвардии
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В общественном пространстве «СреДА!» открылась фотовыставка «Жёны Героев»

В общественном пространстве «СреДА!» открылась фотовыставка «Жёны Героев»

0
35
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Проект реализован «Молодой Гвардией Единой России»

В едином общественном пространстве «СреДА!» состоялось открытие фотовыставки «Жены Героев». Здесь представлен 41 портрет – жёны и матери военнослужащих - участников специальной военной операции в кителях своих супругов. Каждая фотография сопровождается письмом героини со словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой. 

Депутат регионального Заксобрания Михаил Барышников (фракция «Единой России») напомнил присутствующим, что проект «Жёны Героев», стартовавший сначала в Самарской области, сразу же подхватил Петродворцовый район Санкт-Петербурга. Если в Петергофе было 25 фотографий, то сейчас на выставке их уже более сорока. 

«Спасибо нашим девушкам, которые создают тыл нашим ребятам. Потому что хорошо защищать Родину, рисковать жизнью можно только тогда, когда ты знаешь, что тебя ждут, в тебя верят, что у тебя хороший тыл. Хотелось бы, чтобы сюда приходили не только участники, но и ребята, которые только пойдут служить, курсанты военных училищ. А самое главное – чтобы ваши близкие вернулись домой, чтобы мы победили. А мы обязательно победим, потому что мы Россия!» – сказал депутат на церемонии открытия.

Выставка объединила портреты петербурженок и жительниц Ленинградской области. 

Жительница Ломоносова, одновременно и мама и жена для двух участников СВО, Инна Ужовская поблагодарила авторов проекта. «Вы не только собрали нас вместе – людей, чьи родные и близкие сейчас на передовой, но и показали всем сомневающимся в России, надеюсь, что и за рубежом, что для наших ребят мы все есть Родина. Я горжусь каждым из них. Я верю в особое предназначение нашей страны, в ее миссию по освобождению мира от очередной чумы. Победа будет за нами!» – сказала героиня проекта.

Другая героиня, Полина Малышева – одновременно и жена героя, и дочь участника спецоперации, отметила: «На хрупкие плечи женщины лег очень тяжелый груз. За всеми этим красивыми портретами «прячутся» бессонные ночи, слезы, звонки, ожидания, возможно даже – боль. Но эти фотографии дают возможность нашим ребятам понять то, что если мы за ними, то значит – и вся Россия».

В открытии выставки также приняли участие депутат Заксобрания Андрей Горшечников (фракция «Единой России»), актив петербургского отделения «Молодой Гвардии Единой России» и автор работ, фотограф Эльвира Тихомирова.

Фотовыставка «Жены Героев» будет экспонироваться в едином общественном пространстве «СреДа!» до 27 мая. Вход свободный.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-03-2023, 11:05
В Санкт-Петербурге стартовал проект «Жены героев»
24-11-2022, 11:17
Фотовыставка «Ангел по имени Мама!»
25-11-2022, 16:30
На выставку-конкурс, посвященную Дню матери, петербуржцы прислали свои семейные снимки
5-05-2023, 13:44
«Блокадные дни Ленинграда» вспомнили в общественном пространстве «СреДА!»
12-10-2022, 18:51
Парламентарии помогли мобилизованным официально оформить отношения с избранницами
23-06-2016, 17:55
Выставка фотографий «Природа смотрит на тебя»

Происшествия на дорогах

0
87
Сегодня, 14:30
В ДТП на КАД пострадали два пассажира рейсового автобуса
0
80
Сегодня, 11:21
В Кировском районе иномарка сбила 7-летнего школьника на самокате
0
91
Сегодня, 11:17
В Московском районе иномарка сбила 7-летнюю велосипедистку
0
127
Вчера, 20:53
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали два человека
Наверх