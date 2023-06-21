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Питерец.ру » Общество » В Кронштадте открылся XI Международный военно-морской салон

В Кронштадте открылся XI Международный военно-морской салон

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Кронштадте открылся XI Международный военно-морской салон.

В Кронштадте открылся XI Международный военно-морской салон. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, руководитель проектного офиса АНО «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«Практически со дня основания нашего города здесь всегда строились корабли. И уже двадцать лет по поручению Президента России в Петербурге проходит военно-морской салон. Он стал одним из крупнейших в мире. Сегодня Международный военно-морской салон впервые принимает Кронштадт — город воинской славы, военно-морская цитадель Петербурга, святое место для каждого русского моряка. Решением Президента обновленный Кронштадт станет центром сохранения истории ВМФ. Здесь мы будем рассказывать нашим внукам и детям о славных морских победах нашего флота», – сказал Александр Беглов. Губернатор подчеркнул, что научно-производственный потенциал петербургских предприятий ОПК дает военно-морскому флоту все возможности для решения поставленных Президентом задач.

«Наш доблестный флот это доказал и в борьбе с международным терроризмом в Сирии, и в рамках решения задач специальной военной операции», - отметил Александр Беглов.

«Мы постарались наполнить причальную экспозицию кораблями разного назначения, показать современные береговые комплексы вооружений, а также новые разработки в области морской техники на корпоративных стендах. Конечно, это далеко не вся номенклатура, которую производит наш оборонно-промышленный комплекс, верфи и предприятия кооперации. Тем более что темпы сдачи боевых кораблей в последние три года существенно выросли», – сказал Денис Мантуров.

«Кронштадт — это место, откуда в кругосветные экспедиции отправлялись корабли, откуда Россия осваивала Север и Дальний Восток. Именами кронштадтцев названы острова, заливы. В Кронштадт сегодня вдохнули вторую жизнь. Здесь будет открыт музей морской славы», — подчеркнул главком ВМФ Николай Евменов.

Почётные гости также осмотрели выставочную экспозицию салона. На ней представлены морское вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морская авиация, инфраструктура обеспечения, новые технологии и перспективные материалы. Свои разработки представили более 250 ведущих российских и иностранных предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей. Среди них Объединённая судостроительная корпорация, Корпорация морского приборостроения, ГК «Ростех», концерн «Алмаз-Антей», «Радар ММС» и другие.

Экспозиция разместилась в новом выставочном пространстве, включающем в себя современные павильоны, конференц-залы, а также причалы акватории Средней гавани для демонстрации боевых кораблей, катеров и судов.

Деятельность более 40 предприятий и организаций Петербурга связана с кораблестроением. Сегодня на верфях города строится 34 военных корабля и 27 гражданских судов.

Посетить МВМС 2023 все желающие смогут 24 и 25 июня. В 2023 году, помимо научно-деловой и демонстрационной программ, запланированы и культурно-массовые мероприятия. Состоятся детская парусная регата и выступление пилотажной группы «Стрижи». Также гости МВМС смогут посетить некоторые корабли, пришвартованные в гавани.

По поручению Президента России в Кронштадте реализуется масштабный проект – «Остров фортов». Ко Дню Военно-Морского Флота здесь откроется Музей военно-морской славы России. Будет представлен уникальный экспонат – атомная подводная лодка «Ленинский комсомол». Также в Кронштадте проводится масштабная комплексная модернизация дорожной и инженерной инфраструктуры, ее планируется завершить в 2026 году.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
Все по теме: Кронштадтский район Кронштадт
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