В Мариинском дворце открылся ежегодный Арктический правовой форум

В Мариинском дворце торжественно открыли IX Международный арктический правовой форум «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты». Традиционная тема обсуждения – законодательные вопросы развития российской арктической зоны в социальной, экономической и культурной сферах на федеральном и региональном уровнях.

Депутат Андрей Малков зачитал собравшимся приветствие Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского:

– Этот регион всегда имел стратегическое значение для России. Наша страна обладает самым протяженным приарктическим побережьем в мире, а вблизи него проходит кратчайший морской путь из Европы в Азию. В недрах шельфа Северного Ледовитого океана сосредоточены крупные запасы нефти и газа – важнейших энергоресурсов, без которых невозможно развитие современной экономики. Именно поэтому сегодня как никогда важно продолжать обсуждение законодательных вопросов освоения, инфраструктурного развития и сохранения уникального региона Арктики.

Также участники и гости форума заслушали обращение Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которое передал вице-губернатор Владимир Княгинин. В нем отмечено, что такие темы, как деятельность транспортных и добывающих компаний, развитие Северного морского пути, создание инфраструктуры и охрана уникальной природы, требуют не только современного технологического подхода, но и особого правового регулирования. Государство уделяет повышенное внимание социальному обеспечению и соблюдению трудовых гарантий граждан, работающих в северных регионах.

На конференции планируется обсудить в том числе вопросы трудовых гарантий для работников, сохранения среды обитания коренных малочисленных народов Севера, предоставления арктического гектара, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической экспертизы.

В работе форума приняли участие сенаторы РФ и депутаты Государственной думы, представители федеральных и региональных органов власти, правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, добывающих компаний страны, научного сообщества и общественности.