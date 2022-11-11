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Питерец.ру » Культура » В Мариинском дворце рассказали о писателях XX века

В Мариинском дворце рассказали о писателях XX века

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Литература одного дома: в Мариинском дворце рассказали о писателях XX века

В Мариинском дворце в рамках XVI Международной научной конференции «Литература одного дома» прошла молодежная секция, посвященная ленинградской литературе середины XX века. Участников приветствовал депутат Антон Рудаков.

– Важно, что молодежь активно ведет просветительскую работу в области литературы и истории, исследуя творчество выдающихся деятелей культуры. Уверен, конференция будет для вас успешным стартом, создаст новые возможности для дальнейшей научной деятельности и станет значимым событием в вашей жизни, – сказал он.

Директор Государственного литературного музея «XX век» Марина Линович отметила важность чтения художественных произведений для гармоничного развития человека.

– Искусство, литература – это основа нашей культуры и нравственности, которая с ранних лет дает нам жизненные ориентиры. Почему мы читаем своим детям лучшие книги? Для того, чтобы у них сформировались правильные установки, представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, – подчеркнула она. 

Секция впервые открылась за все время проведения форумов. В докладах петербургские школьники рассказали о жизни и творчестве таких писателей, как Иосиф Бродский, Константин Паустовский, Геннадий Гор, братья Стругацкие. Юным исследователям вручили Благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания.

Отметим, здание городского парламента стало местом проведения XVI Международной научной конференции «Литература одного дома». Она традиционно посвящена истории литературы ХХ–ХХI веков и творческому наследию деятелей Писательского дома, в котором проживали многие известные писатели города. Организатором форума выступил Государственный литературный музей «XX век».

Источник: ЗАКС
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