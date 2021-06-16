Международная научно-практическая конференция в Историческом парке

18 и 19 июня в Санкт-Петербургском Историческом парке «Россия – моя история» состоится Международная научно-практическая конференция «Накануне … (к 80-летию начала Великой Отечественной войны)».

2021 год в контексте военной истории страны ознаменован 80-летием со дня начала Великой Отечественной войны и вероломного нападения Германии и ее союзников на СССР.

Проведением международной конференции с участием именитых ученых, архивистов, представителей разных конфессий, организаций и отдельных энтузиастов, деятельность которых направлена на поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию, жителей блокадного Ленинграда и представителей общественных организаций мы обозначим эту важную памятную дату.

Главным отличием планируемой конференции является привлечение к ее участию самого широкого круга специалистов: российских и зарубежных ученых; представителей общественных организаций ветеранов (блокадники, малолетние узники концентрационных лагерей, дети войны); поисковиков, сотрудников музеев, создателей мультимедийных выставок по военной истории; студентов и аспирантов ведущих ВУЗов страны.

Цель конференции — актуализация изучения важнейших обстоятельств, предшествовавших началу Великой Отечественной войны, с целью сохранения исторической памяти и недопущения искажения правды о войне.

Задачи конференции — выявить основные проблемы в изучении предпосылок и обстоятельств раннего периода Великой Отечественной войны; определить основные концепции изучения войны; создать условия для обсуждения вопросов истории Великой Отечественной войны в дискуссионном формате; обменяться мнениями по поводу истории войны и не допущения нивелирования роли советского народа в победе над фашизмом; выработать единый взгляд на вызовы современности.

Вход для слушателей свободный.