В Мариинском дворце открылась выставка «Из жизни блокадного Ленинграда: люди, история, вещи». Экспозиция создана на основе материалов Блокадной коллекции Российской национальной библиотеки и подлинников городских изданий военного времени. В церемонии открытия участвовали заместитель председателя парламента Марина Шишкина, генеральный директор РНБ Владимир Гронский, депутаты Законодательного Собрания.
Генеральный директор РНБ Владимир Гронский отметил, что за время блокады в Ленинграде было издано 23 миллиона книг, газет, журналов, листовок, плакатов и хлебных карточек.
Депутаты и гости мероприятия почтили память ленинградцев минутой молчания.
За сохранение памяти о великом подвиге Ленинграда и ленинградцев в страшные годы войны и блокады, за вклад в развитие и укрепление исторических и культурных российских традиций Марина Шишкина вручила генеральному директору РНБ Владимиру Гронскому Благодарность Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Отметим, основная часть экспозиции «Из жизни блокадного Ленинграда: люди, история, вещи» состоит из 20 планшетов. Кроме того, представлены 30 подлинников ленинградских изданий военного времени. Среди них – «Как ленинградцу обезопасить себя от заразных заболеваний», «Освобожденный Тихвин», изданные в 1943 году, «Новый толковый антифашистский словарь» от 1941 года и другие. Выставка продолжит работу до 12 марта.