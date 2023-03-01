ента новостей

18:23
Петербургские единороссы продолжат борьбу за безопасность пешеходов на тротуарах
17:12
Командующий СЗО Росгвардии вручил награды росгвардейцам, задержавшим в ГМЗ «Петергоф» вооруженную женщину
17:06
В Гатчине открылся новый спортивный зал гимнастики «Олимпиец»
17:02
В Петербурге введены в работу современный Центр управления сетями и две новые подстанции
16:51
Волонтёры Победы подготовят более 200 000 добровольцев, которые сопроводят мероприятия Дня Победы
16:44
В Мариинском дворце открылась выставка «Из жизни блокадного Ленинграда: люди, история, вещи»
16:39
Перерасчет стоимости услуг ЖКХ от Смольного ударит по карманам петербуржцев
16:08
В Парке Боевого Братства к памятнику десантникам Псковской дивизии ВДВ возложили цветы
15:35
В Петербурге проведут марафон для женщин из семей участников СВО к 8 Марта
15:25
В Мариинском дворце наградили победителей конкурса «Кадет года – 2023»
15:07
Под Гатчиной готовится площадка для мемориала жертвам фашизма
13:17
В СПбГУ наградили победителей межрегиональных студенческих конкурсов
13:11
В Ленобласти построили новые распределительные газопроводы
11:55
В Красном Селе внук избил 90-летнего дедушку
11:39
В Красногвардейском районе на пожаре в квартире пострадал нетрезвый мужчина
11:32
Единороссы Невского района передали в Мариуполь тонну сахара и тонну муки
11:07
В Купчино пенсионерка отдала аферистам 6500 долларов
11:01
Гимназист из Петербурга пытался поджечь военкомат в Ленобласти
09:24
По меньшей мере 32 человека погибли, 85 получили ранения в результате столкновения поездов в Греции
09:11
Выходить на лед особенно опасно
08:42
Что со свободными помещениями?
08:15
Розница пострадала от санкций
16:33
Мариинский дворец стал героем документального фильма
16:10
В Историческом парке открылась выставка "Украина. На переломах эпох"
15:36
Депутат «Единой России» Алексей Макаров проверил итоги капремонта офиса врачей общей практики при 48-й поликлинике
15:34
Раненый в Петербурге сотрудник ОМОН «Бастион» Росгвардии идёт на поправку
15:27
В Петербурге задержали двух мужчин за угон автомобиля
15:07
Штраф за курение и молодежная политика – основные темы заседания парламента
14:55
В Петербурге мужчина задушил жену и совершил попытку суицида
13:42
Ленобласть модернизирует «Культурную среду»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Мариинском дворце открылась выставка «Из жизни блокадного Ленинграда: люди, история, вещи»

В Мариинском дворце открылась выставка «Из жизни блокадного Ленинграда: люди, история, вещи»

0
44
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Выставка «Из жизни блокадного Ленинграда: люди, история, вещи» открылась в Мариинском дворце

В Мариинском дворце открылась выставка «Из жизни блокадного Ленинграда: люди, история, вещи». Экспозиция создана на основе материалов Блокадной коллекции Российской национальной библиотеки и подлинников городских изданий военного времени. В церемонии открытия участвовали заместитель председателя парламента Марина Шишкина, генеральный директор РНБ Владимир Гронский, депутаты Законодательного Собрания.

— Память о блокаде особая, щемящая, но при этом очень светлая, с ней живут многие петербургские семьи. Эта выставка уникальная – Российская национальная библиотека стала основным хранилищем документальных свидетельств о том, как жил и боролся Ленинград. Призываю всех ознакомиться со стендами, узнать о судьбах наших сограждан, о быте, в котором они жили. И испытать печальную, но светлую радость от соприкосновения с историей нашего любимого города, — сказала Марина Шишкина.

Генеральный директор РНБ Владимир Гронский отметил, что за время блокады в Ленинграде было издано 23 миллиона книг, газет, журналов, листовок, плакатов и хлебных карточек.

— Наши сотрудники преданно сохраняли это уникальное богатство. Сама библиотека, несмотря на тяжёлое положение, не закрывалась ни на один день. Библиотекари собирали свидетельства героического подвига ленинградцев. Коллекция насчитывает несколько тысяч печатных экземпляров, некоторые из них можно увидеть на нашей выставке, — отметил Владимир Гронский.

Депутаты и гости мероприятия почтили память ленинградцев минутой молчания.

За сохранение памяти о великом подвиге Ленинграда и ленинградцев в страшные годы войны и блокады, за вклад в развитие и укрепление исторических и культурных российских традиций Марина Шишкина вручила генеральному директору РНБ Владимиру Гронскому Благодарность Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Отметим, основная часть экспозиции «Из жизни блокадного Ленинграда: люди, история, вещи» состоит из 20 планшетов. Кроме того, представлены 30 подлинников ленинградских изданий военного времени. Среди них – «Как ленинградцу обезопасить себя от заразных заболеваний», «Освобожденный Тихвин», изданные в 1943 году, «Новый толковый антифашистский словарь» от 1941 года и другие. Выставка продолжит работу до 12 марта.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-10-2022, 12:38
Выставка «ЭтноМиражи»
8-02-2023, 14:38
В Мариинском дворце открылась выставка «Русские географические названия: история открытий»
17-01-2023, 14:22
В Мариинском дворце открылась выставка к 80-летию прорыва блокады
18-01-2023, 13:23
Депутаты возложили цветы к мемориалам жителям и защитникам блокадного Ленинграда
26-10-2022, 16:23
Выставка «Великий Петр к нам ввел науки…»
1-11-2022, 10:04
Выставка «Пепел судеб. Донбасские хроники»

Происшествия на дорогах

0
145
Вчера, 09:32
В Ленобласти в ДТП погиб водитель иномарки и его 3-х летний сын
0
156
Вчера, 09:24
На КАД в ДТП двое погибли и пострадал ребенок
0
219
26-02-2023, 22:01
На ЗСД в ДТП пострадала 9-летняя пассажирка иномарки
0
273
26-02-2023, 12:42
В Колпино мужчина на "Ладе" насмерть сбил 51-летнюю женщину
Наверх