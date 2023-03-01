В Мариинском дворце открылась выставка «Из жизни блокадного Ленинграда: люди, история, вещи». Экспозиция создана на основе материалов Блокадной коллекции Российской национальной библиотеки и подлинников городских изданий военного времени. В церемонии открытия участвовали заместитель председателя парламента Марина Шишкина, генеральный директор РНБ Владимир Гронский, депутаты Законодательного Собрания.

— Память о блокаде особая, щемящая, но при этом очень светлая, с ней живут многие петербургские семьи. Эта выставка уникальная – Российская национальная библиотека стала основным хранилищем документальных свидетельств о том, как жил и боролся Ленинград. Призываю всех ознакомиться со стендами, узнать о судьбах наших сограждан, о быте, в котором они жили. И испытать печальную, но светлую радость от соприкосновения с историей нашего любимого города, — сказала Марина Шишкина.

Генеральный директор РНБ Владимир Гронский отметил, что за время блокады в Ленинграде было издано 23 миллиона книг, газет, журналов, листовок, плакатов и хлебных карточек.

— Наши сотрудники преданно сохраняли это уникальное богатство. Сама библиотека, несмотря на тяжёлое положение, не закрывалась ни на один день. Библиотекари собирали свидетельства героического подвига ленинградцев. Коллекция насчитывает несколько тысяч печатных экземпляров, некоторые из них можно увидеть на нашей выставке, — отметил Владимир Гронский.

Депутаты и гости мероприятия почтили память ленинградцев минутой молчания.

За сохранение памяти о великом подвиге Ленинграда и ленинградцев в страшные годы войны и блокады, за вклад в развитие и укрепление исторических и культурных российских традиций Марина Шишкина вручила генеральному директору РНБ Владимиру Гронскому Благодарность Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Отметим, основная часть экспозиции «Из жизни блокадного Ленинграда: люди, история, вещи» состоит из 20 планшетов. Кроме того, представлены 30 подлинников ленинградских изданий военного времени. Среди них – «Как ленинградцу обезопасить себя от заразных заболеваний», «Освобожденный Тихвин», изданные в 1943 году, «Новый толковый антифашистский словарь» от 1941 года и другие. Выставка продолжит работу до 12 марта.