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Питерец.ру » Общество » Военные медики ЗВО провели тренировку в развертывании мобильного госпиталя в Ленобласти

Военные медики ЗВО провели тренировку в развертывании мобильного госпиталя в Ленобласти

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16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Военные медики ЗВО провели тренировку в развертывании мобильного модульного госпиталя на 200 койко-мест в Ленинградской области

В Ленинградской области медики Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа провели тренировку в развертывании мобильного модульного госпиталя на незнакомой местности, приему, диагностике и размещению личного состава.

В рамках тренировки подразделения совершили марш в назначенный район. В ходе выполняемых мероприятий специалисты-медики проверили функционирование системы приема и сортировки условно «больных» военнослужащих, совершенствовали навыки в банно-прачечном обслуживании и обеспечении горячей пищей больных, проведении первичной диагностики и пользовании штатным медицинским оборудованием.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты армии провели дезинфекцию модулей и приемного покоя и специальной техники, помещений для проживания медицинского персонала.

В проведении тренировки было задействовано более ста военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

Развернутый модульный мобильный госпиталь оснащен аппаратами ультразвуковой диагностики и искусственной вентиляции легких, способен одновременно разместить более 200 больных и включает в себя приемно-диагностическое, инфекционное, терапевтическое отделение и модуль интенсивной терапии.

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