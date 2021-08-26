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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти специалисты медицинской службы ЗВО на военном аэродроме развернули полевое приемо-сортировочное отделение в рамках спецучений

В Ленобласти специалисты медицинской службы ЗВО на военном аэродроме развернули полевое приемо-сортировочное отделение в рамках спецучений

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47
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Ленинградской области специалисты медицинской службы ЗВО на военном аэродроме развернули полевое приемо-сортировочное отделение в рамках спецучений

В Ленинградской области состоялось совместное тактико-специальное учение полевого медицинского госпиталя и экипажей армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) по медицинскому обеспечению группировки войск в условиях ведения боевых действий.

На аэродроме Пушкин в Ленинградской области был развернут полевой военно-клинический госпиталь ЗВО на базе которого отработан ряд вопросов распределения массово поступающих условно раненых военнослужащих.

На аэродром «раненые» военнослужащие поступали в специальных модулях на вертолетах Ми-8 и специальным оборудованным.

На территории филиала 442 военного клинического госпиталя ЗВО отработаны задачи по распределению поступающих условно раненых военнослужащих с оказанием первой медицинской помощи.

При оказании медицинской помощи особое внимание уделялось работе с новейшими средствами фиксации частей тела пострадавших из комплектации ранца специального РС-05 для медицинских подразделений.

Для переноса «раненых» применялись транспортно-иммобилизирующие матрацы «Кокон», позволяющие обеспечить полную неподвижность пострадавшего и перемещать его в вертикальном и наклонном положениях.

Всего в учебных мероприятиях приняло участие около 150 медиков ЗВО, задействовано более 30 единиц медицинской военной техники.

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