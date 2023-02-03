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Питерец.ру » Общество » Сергей Боярский наградил водителя автобуса, спасшего жизнь человеку

Сергей Боярский наградил водителя автобуса, спасшего жизнь человеку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Лидер петербургских единороссов встретился с неравнодушным горожанином Русланом Бураевым, чтобы познакомиться и поблагодарить за достойный поступок

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский вручил благодарственное письмо водителю автобуса Руслану Бураеву, который в середине января спас на улице мужчину с приступом эпилепсии.

«Неравнодушные люди делают наш мир лучше. Мне приятно пожать руку нашему герою и вручить благодарность. Я направил ходатайство в комитет по транспорту и уже знаю, что они, в свою очередь, обратились в Министерство чрезвычайных ситуаций, и Руслан Бураев будет награжден и их ведомственной наградой тоже. Я уверен, он это всё делал не ради наград, а просто от чистого сердца. Вдвойне приятно, что такие люди живут среди нас», – сказал Сергей Боярский.

Сотрудник «Третьего парка» Руслан Бураев стал настоящим героем города после того, как видео с ним разлетелось по интернету. Совершая свой привычный рейс по 182-му маршруту, он заметил на обочине лежащего ничком человека в судорогах. Как оказалось, у мужчины начался сильный приступ эпилепсии. Водитель отреагировал незамедлительно – остановил транспорт, выбежал из кабины и оказал первую помощь.

«Подъезжая к остановке, увидел боковым зрением, как человек упал. Я сначала не понял, что произошло, а потом действовал интуитивно.  Двенадцать лет назад я сам был свидетелем подобного случая. Тогда и запомнил, что делать в такой ситуации, и что главное – не паниковать. Я просто сделал то, что, по моему мнению, должен делать каждый здравомыслящий человек», – объяснил свои действия Руслан.

Продолжая работать на маршруте, он иногда видит идущего по улице человека в запоминающейся яркой обуви, которому он, по признанию врачей, спас в январе жизнь.

«Как бы вы ни опаздывали, не проходите мимо тех, кто нуждается в помощи. Дороже человеческой жизни нет ничего», – сказал Руслан Бураев ребятам, собравшимся в «СреДЕ!».

Источник: Единая Россия
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