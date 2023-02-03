Сергей Боярский наградил водителя автобуса, спасшего жизнь человеку

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский вручил благодарственное письмо водителю автобуса Руслану Бураеву, который в середине января спас на улице мужчину с приступом эпилепсии.
Сотрудник «Третьего парка» Руслан Бураев стал настоящим героем города после того, как видео с ним разлетелось по интернету. Совершая свой привычный рейс по 182-му маршруту, он заметил на обочине лежащего ничком человека в судорогах. Как оказалось, у мужчины начался сильный приступ эпилепсии. Водитель отреагировал незамедлительно – остановил транспорт, выбежал из кабины и оказал первую помощь.
Продолжая работать на маршруте, он иногда видит идущего по улице человека в запоминающейся яркой обуви, которому он, по признанию врачей, спас в январе жизнь.
«Как бы вы ни опаздывали, не проходите мимо тех, кто нуждается в помощи. Дороже человеческой жизни нет ничего», – сказал Руслан Бураев ребятам, собравшимся в «СреДЕ!».