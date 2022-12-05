«Больше добрых дел»: в Петербурге стартовала новогодняя акция «Единой России»

Участники акции «Самый добрый Новый год», опубликовавшие самые трогательные истории о добрых поступках, смогут стать гостями рождественской ёлки в центре Северной столицы и получить подарки и призы.

В Петербурге стартовала общегородская акция «Самый добрый новый год» — о её начале объявилруководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский. Жителям города предлагается делать добрые дела, рассказывать истории об этом в своих социальных сетях и получать подарки. Каждый, кто опубликует рассказ, получит шанс попасть на «добрую» рождественскую елку 7 января в самом центре Северной столицы. Там организаторы обещают разыграть большие подарки и призы.

Инициатором акции «Самый добрый Новый год» выступила «Единая Россия». День старта марафона добрых дел выбран не случайно: 5 декабря отмечается День добровольца.

«Мы рассчитываем, что петербуржцы откликнутся на наш призыв. В этом году это особенно важно. Хочется держаться вместе и создавать настроение праздника», — рассказал Сергей Боярский.

Принять участие в акции может каждый: для этого достаточно совершить хороший поступок — поздравить одинокого соседа, украсить двор или подъезд, передать подарок для пациентов детской больницы — и рассказать историю того, кому помогли.

«Представители партии тоже станут активными участниками. В планах депутатов регионального парламента, например, нарядить елку в социальном приюте или устроить праздник в одном из дворов Кировского района. Чем больше мы вместе сделаем добрых дел, тем радостнее будет встречать Новый год!», — резюмировал единоросс.

Заявки принимаются до 23 декабря включительно. Ознакомиться с положением о конкурсе и подробностями можнона сайте петербургского отделения «Единой России», там же опубликована ссылка на анкету участника. Имена петербуржцев, приславших самые трогательные истории, огласят с 27 по 30 декабря.