В Пушкинском районе открылся детсад на 280 мест

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский вместе с секретарем Пушкинского районного отделения партии Евгенией Ворониной принял участие в торжественном открытии нового корпуса детского сада №35 в микрорайоне Славянка Пушкинского района. Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 280 мест, возвели в рамках народной программы «Единой России».

Четырехэтажное здание нового корпуса детского сада рассчитано на 12 групп и отвечает всем современным требованиям. Здесь есть физкультурный и музыкальный залы, бассейн, современный медицинский и пищевой блоки, прачечная. На территории расположены двенадцать прогулочных и две спортивные площадки для занятий детей на улице. Игровые площадки оборудованы горками, качелями, скамейками, песочницами, теневыми навесами и беседками. Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы и расширенные дверные проемы.

Сергей Боярский с самого начала следил за ходом строительных работ и неоднократно выезжал на стройплощадку. «Я этот объект посещал и на стадии котлована, и на стадии строительных работ. Народная программа «Единой России» в действии: по всей стране ремонтируются школы, строятся новые дошкольные учреждения, очень комфортные, очень удобные. Уверен, дети в них получат все возможности для того, чтобы раскрыть свои таланты и подготовиться к школе, а главное – найдут тут новых друзей. Атмосфера праздника царила в каждом помещении, довольны и дети, и их родители», – сказал он.

Как рассказала заведующая детским садом Любовь Киреева, в детском саду созданы хорошие условия для полноценного развития воспитанников, при этом есть планы по дальнейшему развитию. «Еще 280 малышей смогут посещать детский сад – это большое счастье. Как хозяйка, хочу сказать, что мы не планируем останавливаться на том, что есть, и планируем развивать наш детский сад: открывать группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи, с нарушениями зрения», – сообщила она.

Ввода детского сада в эксплуатацию очень ждали местные жители – об этом рассказала секретарь Пушкинского районного отделения партии Евгения Воронина. «Теперь жителям Славянки не придется возить детей на занятия в другие микрорайоны, они смогут получить место в детском саду рядом с домом. Это прорывной год для Пушкинского района: к первому сентября мы планируем открыть здесь еще три школы. Это поможет снять социальную напряженность», – подчеркнула она.

Детский сад уже встретил первых воспитанников. Своими впечатлениями поделилась жительница Пушкинского района Анастасия, сегодня она привела свою дочь в детский сад в первый раз. «Сад очень уютный и красивый. Радует, что есть теплые полы и отдельный выход у маленьких деток ясельной группы», – сказала молодая мама.

Напомним, народная программа «Единой России» реализуется в стране с 2021 года. Её главная цель — обеспечить благополучие и достойную жизнь людей. В федеральном бюджете предусмотрено финансирование на строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Как сообщил 31 января на заседании Программной комиссии «Единой России» глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в 2022 году в рамках народной программы по всей стране построены 238 детсадов, вопрос с доступностью детсадов в России практически решён и составляет 99,4%.