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Более 12 тысяч игрушек, книг и других подарков для маленьких пациентов больниц собрали в Петербурге в ходе акции «Коробка Храбрости»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
В ежегодном благотворительном проекте сторонников «Единой России» приняли участие тысячи горожан

В ежегодном благотворительном проекте сторонников «Единой России» приняли участие тысячи горожан, депутаты всех уровней и активисты партии.

Традиционная акция сторонников «Единой России» «Коробка Храбрости» в этом году побила рекорды – для маленьких пациентов петербургских больниц собрано более 12 тысяч подарков. Участие в ней приняли более 3700 человек — горожане, депутаты Госдумы, Заксобрания, муниципальных образований, активисты и сторонники партии. Все собранное уместилось в 100 коробок.

Акция стартовала в середине ноября и была приурочена ко Всемирному дню ребенка. В течение двух недель неравнодушные горожане приносили в региональное отделение партии игрушки, головоломки, творческие наборы, куклы и машинки. Подарки для детей собирали в каждом районе Северной столицы.

На втором этапе «Коробки Храбрости» — в первую неделю декабря — единороссы и сторонники партии передали собранные посылки в медицинские учреждения Петербурга. Все для того, чтобы дети, перенёсшие болезненные процедуры, могли выбрать из «Коробки Храбрости» любую понравившуюся им «награду».

Руководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский передал более двух тысяч детских игрушек и книг в НМИЦ имени В. А. Алмазова. Этой партии хватит на ближайшие полгода. Ежедневно в перинатальном и лечебно-реабилитационном комплексе этого центра получают медпомощь 160 детей в возрасте до 18 лет.

«В социальных сетях нашего губернатора Александра Беглова петербуржцы оставили пожелание — чтобы мы посетили именно центр имени Алмазова. Здесь дети проходят длительное лечение и реабилитацию, а игрушки, которые собрали наши коллеги по партии, помогут им преодолевать страх и легче пережить неприятные ощущения от процедур. Хочу сердечно поблагодарить каждого, кто принял участие в этом благом деле», ─ сказал Сергей Боярский.

В детскую городскую больницу № 22 Колпинского района подарки передала руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Елена Киселева. Депутат Заксобрания города подчеркнула, что два года назад здесь открылось паллиативное отделение. Здесь облегчают страдания, улучшают качество жизни, лечат тяжело больных, а иногда и неизлечимых детей.

«Коробка храбрости — очень добрый, гуманный и по-человечески правильный проект, который уже несколько лет реализует «Единая Россия». Даже когда взрослый человек болеет, долго находится в стационаре, душа не на месте. Что говорить о наших детях, особенно о тех, кто болеет тяжело. Именно для них, деток, находящихся в стационаре, онкобольных, проходящих реабилитацию, петербуржцы приносили в отделение партии игрушки. Уверена, что подарки поддержат деток, ведь радость — сильное лекарство!», — отметила Елена Киселева.

Депутат петербургского парламента Александр Ржаненков привёз игрушки и книги в Детскую городскую больницу № 5.

«Для того, чтобы скрасить детям пребывание в палате, снять стресс, помочь — в канун Нового года мы рады вручить им подарки, знаки внимания, чтобы они могли отвлечься от своих проблем и быстрее восстановиться», — сказал депутат. 

В этом году количество петербуржцев, выразивших желание поддержать детей в непростой ситуации, существенно выросло. Добрые посылки отправились сразу в восемь медицинских учреждений: это детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий, детская городская больница Святой Ольги, детская городская клиническая больница № 5, Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии, детский Хоспис, медицинский центр имени Сергея Березина.

«Маленькие пациенты и их родители будут благодарны всем, кто принял участие в сборе. Это самый лучший способ показать детям, что они не остались один на один с проблемами здоровья, что за них переживают жители целого города», — подчеркнул председатель Санкт-Петербургского совета сторонников «Единой России» Павел Рыбчак.

«Коробка храбрости» стала доброй традицией для «Единой России» и в следующем году обязательно продолжится, отметили в партии.

Источник: Единая Россия
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