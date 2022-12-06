Более 12 тысяч игрушек, книг и других подарков для маленьких пациентов больниц собрали в Петербурге в ходе акции «Коробка Храбрости»

В ежегодном благотворительном проекте сторонников «Единой России» приняли участие тысячи горожан, депутаты всех уровней и активисты партии.
Традиционная акция сторонников «Единой России» «Коробка Храбрости» в этом году побила рекорды – для маленьких пациентов петербургских больниц собрано более 12 тысяч подарков. Участие в ней приняли более 3700 человек — горожане, депутаты Госдумы, Заксобрания, муниципальных образований, активисты и сторонники партии. Все собранное уместилось в 100 коробок.
Акция стартовала в середине ноября и была приурочена ко Всемирному дню ребенка. В течение двух недель неравнодушные горожане приносили в региональное отделение партии игрушки, головоломки, творческие наборы, куклы и машинки. Подарки для детей собирали в каждом районе Северной столицы.
На втором этапе «Коробки Храбрости» — в первую неделю декабря — единороссы и сторонники партии передали собранные посылки в медицинские учреждения Петербурга. Все для того, чтобы дети, перенёсшие болезненные процедуры, могли выбрать из «Коробки Храбрости» любую понравившуюся им «награду».
Руководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский передал более двух тысяч детских игрушек и книг в НМИЦ имени В. А. Алмазова. Этой партии хватит на ближайшие полгода. Ежедневно в перинатальном и лечебно-реабилитационном комплексе этого центра получают медпомощь 160 детей в возрасте до 18 лет.
В детскую городскую больницу № 22 Колпинского района подарки передала руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Елена Киселева. Депутат Заксобрания города подчеркнула, что два года назад здесь открылось паллиативное отделение. Здесь облегчают страдания, улучшают качество жизни, лечат тяжело больных, а иногда и неизлечимых детей.
Депутат петербургского парламента Александр Ржаненков привёз игрушки и книги в Детскую городскую больницу № 5.
В этом году количество петербуржцев, выразивших желание поддержать детей в непростой ситуации, существенно выросло. Добрые посылки отправились сразу в восемь медицинских учреждений: это детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий, детская городская больница Святой Ольги, детская городская клиническая больница № 5, Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии, детский Хоспис, медицинский центр имени Сергея Березина.
«Коробка храбрости» стала доброй традицией для «Единой России» и в следующем году обязательно продолжится, отметили в партии.