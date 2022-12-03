Сергей Боярский передал в медцентр имени Алмазова партию детских игрушек — их собрали петербуржцы в ходе акции «Коробка Храбрости»

Куклы, машинки, развивающие игры, конструкторы, раскраски, наборы для творчества и книжки ─ 33 коробки с подарками, собранные в рамках благотворительной акции «Единой России», поднимут ребятам настроение и отвлекут от трудностей, связанных с длительным пребыванием в больничных стенах.
2 декабря в рамках всероссийской акции «Коробка храбрости», приуроченной ко Всемирному дню ребенка и Дню матери, руководитель регионального отделения «Единой России» в Санкт-Петербурге Сергей Боярский передал в Детский лечебно-реабилитационный комплекс НМИЦ им. В.А. Алмазова более 2 тысяч детских игрушек и книжек.
Благотворительную акцию проводят в Петербурге «Единая Россия» и сторонники партии. В этом году вместе с общественными организациями и неравнодушными горожанами удалось собрать более 12 тысяч подарков для детей, находящихся в больницах Северной столицы.
Ежедневно в перинатальном центре и лечебно-реабилитационный комплексе получают медицинскую помощь 160 детей в возрасте от 0 до 18 лет. 80 процентов из них ─ жители других регионов страны, рассказала директор Института перинатологии и педиатрии НМИЦ им. В.А. Алмазова Татьяна Первунина.
По ее словам, переданной в Центр им. Алмазова «Единой Россией» партии игрушек хватит на ближайшие полгода.
Напомним, с 15 по 30 ноября подарки детям петербуржцы привозили в партийный центр сбора гуманитарной помощи на Конногвардейский бульвар, откуда при участии единороссов они сейчас поступают в детские медицинские учреждения города.