Сергей Боярский передал в медцентр имени Алмазова партию детских игрушек — их собрали петербуржцы в ходе акции «Коробка Храбрости»

Куклы, машинки, развивающие игры, конструкторы, раскраски, наборы для творчества и книжки ─ 33 коробки с подарками, собранные в рамках благотворительной акции «Единой России», поднимут ребятам настроение и отвлекут от трудностей, связанных с длительным пребыванием в больничных стенах.

2 декабря в рамках всероссийской акции «Коробка храбрости», приуроченной ко Всемирному дню ребенка и Дню матери, руководитель регионального отделения «Единой России» в Санкт-Петербурге Сергей Боярский передал в Детский лечебно-реабилитационный комплекс НМИЦ им. В.А. Алмазова более 2 тысяч детских игрушек и книжек.

Благотворительную акцию проводят в Петербурге «Единая Россия» и сторонники партии. В этом году вместе с общественными организациями и неравнодушными горожанами удалось собрать более 12 тысяч подарков для детей, находящихся в больницах Северной столицы.

«Сегодня мы приехали в Центр имени Алмазова. В социальных сетях нашего губернатора Александра Беглова петербуржцы оставили пожелание — чтобы мы посетили именно этот центр, где дети проходят довольно длительное лечение и реабилитацию, а игрушки, которые собрали наши коллеги по партии в Приморском районе, помогут им преодолевать страх и легче пережить неприятные ощущения от процедур. Хочу сердечно поблагодарить каждого, кто принял участие в этом благом деле», ─ сказал Сергей Боярский.

Ежедневно в перинатальном центре и лечебно-реабилитационный комплексе получают медицинскую помощь 160 детей в возрасте от 0 до 18 лет. 80 процентов из них ─ жители других регионов страны, рассказала директор Института перинатологии и педиатрии НМИЦ им. В.А. Алмазова Татьяна Первунина.

«Специалисты нашего Центра оказывают специализированную помощь детям с тяжелыми заболеваниями ─ онкологическими, гематологическими, нейрохирургическими и кардиологическими. Ежегодно здесь проводятся операции малышам с врожденными пороками развития», ─ уточнила Татьяна Первунина.

По ее словам, переданной в Центр им. Алмазова «Единой Россией» партии игрушек хватит на ближайшие полгода.

«Эта «Коробка» работает, а самое главное — работает доброе отношение к детям, которое они чувствуют, попадая в тяжёлые ситуации. Родители, врачи, наши друзья, которые помогают — всё это объединение против болезней помогает нашим детям поправляться. Подарки любят все, но особенно они нужны тем, кто испытывает стресс. Даже самые спокойные по характеру детки тяжело переживают ситуацию, когда они лишены привычной домашней обстановки. Больше всего игрушки порадуют детей в возрасте от двух лет. Но, безусловно, подарят хорошее настроение и мамам новорожденных», ─ подчеркнула Татьяна Первунина.

Напомним, с 15 по 30 ноября подарки детям петербуржцы привозили в партийный центр сбора гуманитарной помощи на Конногвардейский бульвар, откуда при участии единороссов они сейчас поступают в детские медицинские учреждения города.