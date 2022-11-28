Детям в больницах доставят подарки из «Коробки храбрости»

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский посетил площадку проведения акции «Коробка храбрости» в едином общественном пространстве «СреДа!». Мероприятие проходит по всей России уже в 13-й раз и направлено на поддержание детей, которые находятся на длительном лечении или перенесли сложную операцию. В специальные боксы можно сложить небольшие подарки – детские игрушки, книги, головоломки, карандаши, фломастеры и раскраски. Все «призы за смелость» будут переданы маленьким пациентам

- Это очень важно для детей в больницах, которые нуждаются в поддержке и внимании. Самое главное для них – наше сочувствие и понимание. Вручение подарков – очень трогательный момент, ведь многие малыши вынуждены долго находиться на лечении, иногда и в новогодние праздники. Спасибо организаторам, волонтерам и всем, кто от чистого сердца принял участие в этой акции, - сказал Александр Бельский.

«Коробка храбрости» проводится с 14 ноября. В Петербурге в ней уже приняли участие 30 депутатов Законодательного Собрания. Вещи поступят в петербургские клиники. Ребёнок, перенесший болезненную или просто неприятную процедуру, может выбрать себе подарок – машинку, куклу или набор цветных карандашей.

Принять участие в акции может любой желающий до 5 декабря. В День добровольца «Коробки храбрости» доставят в детские больницы.