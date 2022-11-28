Участники акции «Самый добрый Новый год», опубликовавшие самые трогательные истории о добрых поступках, смогут стать гостями рождественской ёлки в центре Северной столицы и получить подарки и призы.

1 декабря в Петербурге стартует общегородская социальная акция «Самый добрый новый год». Жителям города предлагается делать добрые дела, рассказывать об этом в своих социальных сетях и получать за это подарки. Каждый, кто опубликует рассказ, получит шанс попасть на «добрую» рождественскую елку 7 января в самом центре Северной столицы. Там организаторы обещают разыграть большие подарки и призы.

Инициатором акции «Самый добрый Новый год» выступила «Единая Россия». День старта марафона добрых дел выбран не случайно: 1 декабря — день рождения партии.

«Мы рассчитываем, что петербуржцы откликнутся на наш призыв. В этом году это особенно важно. Хочется держаться вместе и создавать настроение праздника», — рассказал руководитель регионального отделения «Единой России» в Петербурге Сергей Боярский.

Принять участие в акции может каждый, добавили инициаторы: для этого достаточно совершить хороший поступок — поздравить одинокого соседа, украсить двор или подъезд, передать подарок для пациентов детской больницы — и рассказать об этом. Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве участника, необходимо заполнить форму по этой ссылке.

«Представители партии тоже станут активными участниками. В планах депутатов регионального парламента, например, нарядить елку в социальном приюте или устроить праздник в одном из дворов Кировского района. Чем больше мы вместе сделаем добрых дел, тем радостнее будет встречать Новый год!», — резюмировал Сергей Боярский.

Заявки принимаются до 23 декабря включительно. Имена участников, приславших самые трогательные истории, огласят с 27 по 30 декабря.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении акции «САМЫЙ ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения акции «САМЫЙ ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (далее – Акция);

1.2. Акция проводится по инициативе Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организатор);

1.3. Основными целями и задачами Акции являются:

• поддержание атмосферы праздника в ситуации отмены массовых праздничных мероприятий;

• объединение неравнодушных и социально активных петербуржцев для реализации социально значимых дел на территории города;

• расширение онлайн формата взаимодействия с жителями.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Акция стартует 1 декабря 2022 года с «Эстафеты добрых дел», инициированной Организатором и завершается 7 января 2023 года;

2.2. На первом этапе Организатор информирует о проведении акции, а также мотивирует Участников к организации помогающих мероприятий («добрых дел») собственными силами и информировании о реализации таких мероприятий на своих страницах в социальных сетях. Организатор не влияет и не ограничивает Участников в определении формата и способа реализации помогающих мероприятий, формат и способ реализации ограничивается рамками законодательства Российской Федерации. Также на этом этапе Организатор принимает информационные аудио/визуальные материалы и/или ссылки на публикации (далее – Публикации) посредством заполнения Участниками специальной формы https://forms.yandex.ru/u/637e1b56f47e73445fb8b8ee/.

2.3. На втором этапе Акции проводится конкурсный отбор Публикаций с целью определения 100 (ста) участников-победителей и передачи им пригласительных для последующего участия в праздничном мероприятии и получения подарков от Организатора. Отбор проводит Организационный комитет Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Оргкомитет) состоящий из руководителей направлений и сотрудников СПб РО ВПП ЕР, а также внешних экспертов.

2.4. К участию в Акции принимается не более одной заявки от одного участника.

2.5. Сроки проведения акции:

01.12.2022 г. - 23.12.2022 г. (включительно) – Прием заявок;

23.12.2022 г. - 26.12.2022 г. – Работа экспертной комиссии;

27.12.2022 г. - 30.12.2022г. – Оглашение победителей;

07.01.2023 г. – Проведение праздничного мероприятия с участием победителей конкурса.

3. РУКОВОДСТВО АКЦИЕЙ

3.1. Руководство Акцией осуществляет Организационный комитет Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Оргкомитет);

3.2. Оргкомитет:

• Принимает и регистрирует заявки;

• Формирует Региональную Экспертную комиссию акции;

• Подводит итоги, определяет победителей Акции на основании оценок Региональной Экспертной комиссии.

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

4.1. Участниками Акции являются граждане РФ старше 6 лет, постоянно проживающие на территории Санкт-Петербурга (далее – Участники).

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

5.1. Участие в Акции является добровольным и бесплатным;

5.2. Участнику акции необходимо рассказать о совершённом добром деле на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Это может быть помощь пожилому одинокому соседу, украшение двора, помощь приюту и т.д.

5.3. Каждый участник должен заполнить интернет – форму для участия в Акции;

5.4. Заявки, поступившие позднее срока, указанного в положении, к рассмотрению не принимаются;

5.5. Отправляя заявку, участник соглашается со всеми пунктами данного Положения.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

6.1. Победители определяются по экспертной оценке Оргкомитета;

6.2. Члены комиссии проводят проверку поступивших работ и определяют победителей 26 декабря 2022 года.

6.3. Оглашение результатов работы комиссии производится в период с 27 по 30 декабря посредством публикации полного списка победителей на официальном сайте Организатора spb.er.ru, а также размещения информационных сообщений на странице Организатора в социальной сети Вконтакте vk.com/er_saint_p.

6.4. Победители акции награждаются пригласительными билетами на Рождественское мероприятие, которое состоится 07 января 2023 года в Едином Общественном Пространстве «СреДА!». Подробная информация о времени мероприятия будет доведена до каждого победителя в индивидуальном порядке;

6.5. Решение Оргкомитета обсуждению не подлежит.