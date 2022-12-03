Администрация выборгского района отдает многомиллионные контракты комбинатам, уличенным в картельных сговорах

Администрация Выборгского района отдала тендеры на организацию питания в детских садах на сумму 810 миллионов рублей комбинатам «Артис-Детское питание» и «База «Мария». В 2020 году за картельные сговоры предприятия были оштрафованы, участники торгов уже обратились в органы с просьбой провести проверку обстоятельств ситуации.

Компания «База «Мария» победила в шести тендерах на общую сумму 550 млн рублей, в остальных трех одержалверх «Артис-Детское питание» и получил контракты на 260 млн рублей. Примечательно, что компании не подавали заявки на участие в одних и тех же тендерах, чтобы не конкурировать между собой.

Конкурентом «Базы «Мария» и «Артис-Детское питание» являлась «Северная столица», которая предлагала более выгодные условия, но победить не смогла из-за низких оценок по неценовым показателям. С начала 2022 года участники могут получить о 0 до 60 баллов за наличие различного оборудования, опыт работы, количество сотрудников. Это помогает комиссии оценить претендентов.

Чиновниками Северной столицы документация составлена так, что компания может получить или 0, или 60 баллов, что помогает «затачивать» документацию к тендерам под конкретные компании.

Летом 2021 года компании «База «Мария» и «Артис-Детское питание» именно по такой схемеразделиликонтракты на питание в школьных учреждениях Выборгского района. Федеральная антимонопольная служба уже раскрывала картельный сговор между «Базой «Мария» и «Артис-Детское питание» и первая была оштрафована на 5,9 млн рублей.

Примечательно, что владельцем «Базы «Марии», которая седьмой год получает госконтракты, владеет семья ВладимираДардыкина. Он продолжительное время работал в Администрации Выборгского района, а после в Смольном.