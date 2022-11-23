Представляющая Петербург на всероссийском конкурсе школьных столовых «Фирма Флоридан» получила штраф в 63 млн рублей

«Фирма Флоридан», которая представляет Петербург на всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая», получила штраф в размере 63 млн рублей за картельный сговор с целью получения госконтрактов. Арбитражный суд СЗО встал на сторону антимонопольщиков.

УФАС по Санкт-Петербургу раскрыло картель частных комбинатов соцпитания «Фирма Флоридан» и «Артис-Детское питание» в декабре 2020 года. Компании вступили в сговор и заключили контрактов на 450 миллионов рублей. ФАС назначила компаниям максимальный штраф, но «Фирма Флоридан» не согласилась с решением надзорного ведомства и подала в суд. Сначала предприятию удалось добиться сокращения штрафа вдвое, однако «жадность» предпринимателей, решивших добиваться его уменьшения и дальше, обернулась для них обратным эффектом. Арбитражный суд пересмотрел решения предыдущих инстанций и постановил «Фирме Флоридан» выплатить первоначальный максимальный размер денежного наказания в 63 млн рублей.

СМИ ранее выяснили, что оштрафованный частный комбинат принадлежит родственнице Натальи Петровой, возглавлявшей Управление социального питания Петербурга с середины 90-х годов. В 2019 году в разгар проверки Контрольно-счетной палаты Петрова уволилась из-за выявленных массовых нарушений в частных комбинатах, которые она «покрывала».

«Фирма Флоридан» продолжает работать на рынке соцпита уже долгое время, несмотря на массовые нарушения. Причиной лояльности чиновников является работающая там невестка Александра Захватова. Последний имеет крепкую дружбу с губернатором Александром Бегловым. Градоначальник даже наградил начальника отдела организации питания «Фирмы Флоридан» Тамару Обидко почетным знаком «Лучший работник торговли».