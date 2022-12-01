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Питерец.ру » Общество » «Единая Россия» в Петербурге передала документы на вечное хранение в Центральный госархив

«Единая Россия» в Петербурге передала документы на вечное хранение в Центральный госархив

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
У партии новое отношение к развитию и уважительное – к своей истории

1 декабря в Петербурге состоялась торжественная церемония передачи документов регионального отделения «Единой России» на вечное хранение в Центральный государственный архив историко-политических документов. Мероприятие приурочено ко дню рождения партии и 100-летию архивной службы Северной столицы.

С праздником своих коллег поздравил руководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Партии исполняется 21 год. Я поздравляю всех партийцев и сторонников с нашим днем рождения. А инициатива о том, чтобы передать наши архивы на хранение в городской архив – это логичное продолжение деятельности регионального отделения. У нас новое отношение к нашему развитию и уважительное – к нашей истории. Хотим, чтобы основополагающие документы и решения могли в будущем проанализировать историки, просто люди, интересующиеся политикой», — отметил Сергей Боярский.

Среди передаваемых документов, материалы к семинарам, издания о работе региональной общественной приемной, юбилейные печатные издания о деятельности отделения. На вечное хранение в архив отправлены документы о проведении всероссийского конкурса «Единой России» «Лучший школьный музей /комната/ уголок памяти Великой Отечественной войны» и другие интересные материалы.

Передача документов Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» на вечное хранение имеет важное историческое значение. Эти материалы положат начало новому этапу комплектования архивных фондов, сотрудничеству в Северной столице партии и архивной отрасли в области сохранения информации для будущих поколений, рассказал председатель городского Архивного комитета Петр Тищенко.

«Каждый человек в день своего рождения подводит итоги, намечает планы на будущее. Мне кажется, что тот новый ориентир, который появился в деятельности партии в Санкт-Петербурга, очень значим. Для нас особенно радостно, что это событие состоялось накануне нашего дня рождения. 9 декабря архивной службе Северной столицы исполнится 100 лет», — добавил Петр Тищенко.

Важность события отметила депутат петербургского парламента, региональный координатор федерального проекта «Единой России» «Историческая память» Вера Сергеева. 

«Сегодня очень важное событие, и я надеюсь, что мы будем пополнять архивные фонды и теперь, занимаясь делопроизводством партийным, будем более ответственно относиться к этому, потому что действительно это будет уже на века. И когда-то, может быть, через 150-200 лет кто-то возьмет в руки и скажет: «Какие люди были в Санкт-Петербурге!», — сказала парламентарий.

Владимир Тарадин, директор Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб) – человек, подписавший акт передачи документов на вечное хранение

«Для архива, когда принимаешь документы – это праздник, потому как эта капелька истории остаётся в века. И не случайно это Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга. Мы собираем как раз и храним документы именно общественных организаций, политических партий. У нас собрано более 3,5 миллионов единиц хранения. Вот на столе лежат папочки – это «единица хранения», и таких папочек у нас более трех с половиной миллионов – по самым разным направлениям жизни Ленинграда и Ленинградской области, от революционных событий, Великой Отечественной войны, ленинградские дневники наших граждан до наших дней. Конечно, этап передачи документов очень важен для истории».

Сергей Боярский вручил благодарственные письма и подарки директору ЦГАИПД СПб Владимиру Тарадину и заведующей отделом комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства ЦГАИПД СПб Лидии Воробьевой.

«Единая Россия» является крупнейшей политической партией России, «партией власти». Она образована 1 декабря 2001 года в форме объединения движения «Единство», избирательных блоков «Отечество - Вся Россия» и «Наш дом - Россия».

Источник: Единая Россия
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