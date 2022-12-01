«Единая Россия» в Петербурге передала документы на вечное хранение в Центральный госархив

1 декабря в Петербурге состоялась торжественная церемония передачи документов регионального отделения «Единой России» на вечное хранение в Центральный государственный архив историко-политических документов. Мероприятие приурочено ко дню рождения партии и 100-летию архивной службы Северной столицы.
С праздником своих коллег поздравил руководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский.
Среди передаваемых документов, материалы к семинарам, издания о работе региональной общественной приемной, юбилейные печатные издания о деятельности отделения. На вечное хранение в архив отправлены документы о проведении всероссийского конкурса «Единой России» «Лучший школьный музей /комната/ уголок памяти Великой Отечественной войны» и другие интересные материалы.
Передача документов Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» на вечное хранение имеет важное историческое значение. Эти материалы положат начало новому этапу комплектования архивных фондов, сотрудничеству в Северной столице партии и архивной отрасли в области сохранения информации для будущих поколений, рассказал председатель городского Архивного комитета Петр Тищенко.
Важность события отметила депутат петербургского парламента, региональный координатор федерального проекта «Единой России» «Историческая память» Вера Сергеева.
Владимир Тарадин, директор Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб) – человек, подписавший акт передачи документов на вечное хранение
Сергей Боярский вручил благодарственные письма и подарки директору ЦГАИПД СПб Владимиру Тарадину и заведующей отделом комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства ЦГАИПД СПб Лидии Воробьевой.
«Единая Россия» является крупнейшей политической партией России, «партией власти». Она образована 1 декабря 2001 года в форме объединения движения «Единство», избирательных блоков «Отечество - Вся Россия» и «Наш дом - Россия».