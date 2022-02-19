«Единая Россия» обновляется

В петербургском отделении «Единой России» произошло обновление руководящего состава. В большинстве из 18 районов сменились секретари. Об этом сообщил руководитель петербургского отделения партии Сергей Боярский.

Он отметил, что обновление среди «единороссов» региона произошло на 41%. Здесь стараются следить за тем, чтобы в партию приходили новые кадры. Руководство нуждается в свежих идеях, новых взглядах и видении, что невозможно без обновления. По словам Боярского, в данном направлении проводится большая работа.

«Питерец.ру» отмечает, что партия власти имеет довольно сильные позиции почти во всех регионах. Это характерно и для Петербурга. Однако в последние годы к «Единой России» накопилось немало претензий. Отсутствие полноценной политической конкуренции привело партию к некому застою.