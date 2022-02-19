ента новостей

08:48
«Единая Россия» обновляется
08:45
Они экономят на упаковке
08:43
Расходов стало больше
22:00
Чудом можно назвать попадание хоккейной сборной в финал Олимпиады
09:52
Что с сертификатами по антителам
09:10
Вводят цифровой рубль
08:40
Ждем шестую волну
01:06
Оборона «Зенита» в первом тайме матча с «Бетисом» отсутствовала, и Кержаков трижды пропустил за 45 минут
11:24
Предлагают забирать фамилию
09:58
Что с пособием по безработице?
09:16
Как сохранить накопления?
21:50
Вторая победа над сборной Дании вывела нашу хоккейную сборную в полуфинал Олимпиады
09:28
Запад продолжает «истерить»
09:06
Заболеваемость упала
08:36
Иммунитет 100%?
20:37
Олимпийский вторник: неудачливый Латыпов и стойкая Валиева
13:16
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в хищении денег у ветерана Великой Отечественной войны
13:11
В Петербурге полицейские обнаружили более полукилограмма наркотического средства
10:42
С Жириновским все серьезно
10:12
Что с вкладами?
09:05
«Омикрон» учебе не помеха
13:51
Пападакис и Сизерон выиграли турнир танцоров на зимней Олимпиаде, Синицына и Кацалапов – вторые
11:40
Милонов против праздника 14 февраля
09:41
Болеют даже руководители
09:26
Как поведут себя активы
21:52
Иван Федотов начал пропускать на Олимпиаде, и сборная России проиграла в овертайме
11:19
Зачем ограничивать наличные?
10:32
Привились 3,4 млн человек
09:53
Кто если не Путин?
13:39
Выставка "Мы учились в СХШ"
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » «Единая Россия» обновляется

«Единая Россия» обновляется

0
1
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
dp.ru
В районных отделениях «Единой России» произошло обновление

В петербургском отделении «Единой России» произошло обновление руководящего состава. В большинстве из 18 районов сменились секретари. Об этом сообщил руководитель петербургского отделения партии Сергей Боярский.

Он отметил, что обновление среди «единороссов» региона произошло на 41%. Здесь стараются следить за тем, чтобы в партию приходили новые кадры. Руководство нуждается в свежих идеях, новых взглядах и видении, что невозможно без обновления. По словам Боярского, в данном направлении проводится большая работа.

«Питерец.ру» отмечает, что партия власти имеет довольно сильные позиции почти во всех регионах. Это характерно и для Петербурга. Однако в последние годы к «Единой России» накопилось немало претензий. Отсутствие полноценной политической конкуренции привело партию к некому застою.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-02-2016, 10:53
Поражение «Единой России»
27-12-2021, 10:55
Назначили главного «единоросса»
21-09-2016, 08:50
Чем объяснить успех «яблочников»?
31-05-2021, 12:20
В Петербурге на праймериз "Единой России" победили Макаров и Боярский
12-08-2021, 09:02
В Думе ожидается обновление
17-09-2021, 09:15
Выборы перестали быть интересными

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
435
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
527
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
512
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
976
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх