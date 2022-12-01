Сергей Боярский: мы можем сделать пребывание детей в интернете безопасным

Руководитель регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы РФ Сергей Боярский встретился с родителями учеников и преподавателями Северной столицы в школе № 133 Красногвардейского района. В рамках регионального партийного проекта «Детская кибербезопасность» парламентарий рассказал, как уберечь школьников от вредоносного контента, травли, финансового мошенничества и сексуальных домогательств в Сети.

«Главное, что следует понять: никакие запреты не помогут оградить наших детей от интернета. Мы должны и можем сделать пребывание ребят в цифровой среде безопасным. Нужно объяснить, что предустановленный на их гаджетах сервис геолокации оставляет геотеги на фотографиях, которые они выкладывают в Сеть, и это позволяет преступникам собрать всю информацию об их месте жительства, учебе и внеучебной жизни. Что хранение своих снимков в облачных сервисах чревато утечками и может привести к шантажу и травле. Что предложения неплохо подзаработать на закладке в укромных местах города «лекарственных препаратов» ─ это вовлечение в распространении наркотиков, которое закончится для подростков уголовной ответственностью», ─ подчеркнул Сергей Боярский.

По его словам, еще прошлый созыв федерального парламента принял базовый закон о социальных сетях. Благодаря этому само понятие соцсетей наконец появилось в правовом поле, а на их владельцев была возложена ответственность за модерацию контента. Теперь за отказ удалить запрещенную к распространению в России информацию эти компании несут ответственность.

Интернет уже стал неотъемлемой частью жизни не только взрослых, но и детей, считает учитель английского языка в школе № 133 Юлия Рангулова.

«Мне кажется, сегодня очень важно разговаривать с нашими учениками о кибербезопасности, чтобы предотвратить неприятные ситуации, в которых они могут оказаться. И, конечно, необходимо просвещать их родителей, потому что нередко у пап и мам возникает множество вопросов на эту тему», ─ рассказала педагог.

Ребята проводят в интернете слишком много времени — и родители пытаются взять ситуацию под контроль и переключить внимание сыновей на другие занятия. Об этом рассказала мама двух учеников 133-й школы Елена Саранцева.

«Мне казалось, что я достаточно знаю о том, как оградить своих детей от угроз в Сети. Но сегодня, побывав на встрече с Сергеем Боярским, услышала много полезных советов, а еще поняла: необходимо углубить свои знания и самостоятельно поискать информацию. Разумеется, если в нашей школе состоится еще одна лекция, посвященная кибербезопасности, с удовольствием приду, чтобы услышать рекомендации экспертов», ─ резюмировала Елена Саранцева.

Напомним, проект «Единой России», инициатором которого выступил Сергей Боярский, стартовал на Невских берегах в минувшем октябре и до конца года охватит 200 школ города, в которых обучаются 10 тысяч юных петербуржцев.