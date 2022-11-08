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Питерец.ру » Экономика » Госдума отклонила законопроект о новациях на рынке цифровой рекламы

Госдума отклонила законопроект о новациях на рынке цифровой рекламы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Единая Россия
Госдума отклонила законопроект о новациях на рынке цифровой рекламы — этого добивались депутаты «Единой России» из Петербурга

Такое решение народных избранников — закономерный исход, считает первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, секретарь петербургского отделения партии Сергей Боярский

Законопроект о едином операторе цифровой рекламы, ранее принятый Госдумой в первом чтении, отклонён депутатами при повторном рассмотрении. Это результат работы фракции «Единой России» и комитета по экономической политике, рассказал депутат Госдумы, секретарь петербургского отделения партии Сергей Боярский.

Отклонить поправки в федеральный закон «О рекламе» депутатскому корпусу ранее порекомендовал Совет Госдумы. Соответствующее решение парламентарии приняли на пленарном заседании во вторник. Речь идет о спорных новациях в распространении цифровой наружной рекламы и создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Законопроект с лета широко обсуждался в регионах и профессиональном сообществе и вызвал много нареканий. Участники рынка опасались его монополизации и вместе с регионами готовили поправки ко второму чтению.

Петербургские парламентарии добивались отклонения законодательных инициатив с момента их внесения. Однозначную позицию по этому вопросу заняли Сергей Боярский, Михаил Романов, Александр Тетердинко и Николай Цед.

«Региональное отделение «Единой России» в Петербурге одним из первых — ещё в августе — провело общественное и экспертное обсуждение законопроекта по горячим следам. На нашей площадке крупнейшие ассоциации отрасли, малый и средний бизнес обозначили свою позицию. Практически все были едины во мнении, что законопроект существенно ущемит права локального бизнеса. Поэтому его отклонение — закономерный исход», — прокомментировал решение Совета Госдумы первый зампредседателя ИТ-комитета, депутат фракции «Единой России» Сергей Боярский.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, депутат фракции «Единой России» Михаил Романов предположил, что вступление законопроекта в силу дало бы стимул расширению серых рекламных схем, спровоцировало бы падение доходов многих рекламных агентств, их закрытие, снижение числа рабочих мест в отрасли, сужение налогооблагаемой базы.

«Это большая победа общества, которое сумело, пользуясь демократическими инструментами, донести свою позицию до депутатов и убедить парламент в своей правоте. Это прекрасный пример взаимодействия власти, бизнеса и общества. Многочисленные консультации и общественные слушания с участием экспертов, профессионалов рынка, экономистов и правоведов, сначала заставили парламент приостановить рассмотрение законопроекта, а затем — принять решение о его отклонении. Принятое Советом Государственной Думы решение рекомендовать палате отклонить проект закона реализует конституционным путем мнение регионов России и всего профессионального сообщества», – рассказал Михаил Романов.

Он напомнил, что в Северной столице далеко не везде разрешено размещение рекламных конструкций. В центральной части города много исторических памятников и охраняемых законом панорам, которые запрещено заслонять рекламой. Поэтому петербуржцы настороженно отреагировали на перспективу создания единого для всей страны оператора наружной цифровой рекламы.

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