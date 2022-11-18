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Питерец.ру » Культура » При участии «Единой России» в Петербурге увековечат память о гениальном ученом Юрии Кнорозове, расшифровавшем письмо майя

При участии «Единой России» в Петербурге увековечат память о гениальном ученом Юрии Кнорозове, расшифровавшем письмо майя

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Опубликовал: Вадик Котов
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При участии «Единой России» в Петербурге увековечат память о гениальном ученом Юрии Кнорозове, расшифровавшем письмо майя

19 ноября, в день 100-летия со дня рождения выдающегося советского и российского лингвиста и этнографа Юрия Кнорозова, в Петербурге, во дворе жилого дома № 10 по Гранитной ул., состоится торжественное открытие памятной доски в его честь. Именно по этому адресу Юрий Валентинович проживал с семьей с 1959-го по 1992 год. В мероприятии примут участие Екатерина Кнорозова – дочь Ю.В. Кнорозова, Сергей Боярский – секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» и Евгений Разумишкин – глава Красногвардейского района.

Начало мероприятия: 19 ноября, 14:00

Адрес: Санкт-Петербург, Гранитная ул., д. 10, двор жилого дома

Автором проекта памятной доски выступил петербургский скульптор Вячеслав Бухаев. Напомним, В. Бухаев также является автором памятника писателю Сергею Довлатову, установленного в 2016 г. на ул. Рубинштейна. Как и в случае с увековечиванием памяти С.Довлатову, в установке доски Ю.В. Кнорозову непосредственное участие принял также секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский.

В этом году в Северной столице планируется ряд мероприятий, направленных на увековечивание памяти об ученом в рамках исполнения Указа Президента РФ № 419 от 1 июля 2022 года.

Юрий Валентинович Кнорозов (11 ноября 1922 – 30 марта 1999 гг.) ─ советский и российский ученый, историк, этнограф, лингвист и основатель советской школы майянистики. Его увлеченность загадками письменности началась еще в 1939 г., когда молодой человек поступил на исторический факультет Харьковского университета. К дешифровке письма майя студент Кнорозов приступил в 1945 году. В 1955 г. был допущен к защите кандидатской диссертации и показал комиссии собственные ключи к разгадке «нечитаемой» письменности майя.  Благодаря своей блестящей научной работе был сразу же удостоен докторской степени, минуя степень кандидата наук. После окончания МГУ Кнорозов переехал в Ленинград и 1 января 1959 г. поступил на работу младшим научным сотрудником в отдел народов Средней Азии Музея этнографии народов СССР. В 1975 г. опубликовал полный перевод имеющихся рукописей майя. За эту работу он был награжден Государственной премией СССР.

Источник: Единая Россия
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