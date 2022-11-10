Все участники спецоперации на Украине получат статус ветерана боевых действий

На пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации в третьем чтении принят законопроект № 228180-8, предлагающий наделить статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований, созданных по решению органов государственной власти и содействующих Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции. Также предусмотрено установление порядка выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца. Законопроект направлен на утверждение Совета Федерации, после чего будет передан на подписание Президенту России.

Принятие законопроекта № 228180-8 «О внесении изменений в Федеральный закон от 12 января 1995 года №5-ФЗ “О ветеранах”», инициированного Комитетом по промышленности и торговле Госдумы РФ, позволяет установить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для добровольцев, участвующих в специальной военной операции, и распространить на них меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих.

Пункт 1 статьи 3 расширят за счет введения подпункта 2, согласно которому в перечень россиян, имеющих право на такой статус, включат воинов, переводчиков и медицинский персонал, выполнивших свой гражданский долг в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей (с 30 сентября 2022 года). Статью 4 дополнят подпунктом 8, который предусматривает предоставление статуса «Инвалида боевых действий» воинам, получившим тяжелые ранения, контузию или увечья при выполнении боевых задач.

Пункт 3 статьи 14 изложен в новой редакции, согласно которой меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам боевых действий, распространят также на военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуроров и следователей органов прокуратуры, сотрудников Следственного комитета РФ, а также на лиц, принимавших участие в СВО в составе добровольческих формирований.

На правительство возложат обязанность установления порядка выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца россиянам, выполняющим свой гражданский долг на Украине. Пока что в России действует постановление Правительства РФ от 19 декабря 2003 г. № 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий». Именно это удостоверение станет основанием для получения всех предусмотренных государством льгот.

Депутат Госдумы РФ от Пермского края, один из соавторов законопроекта Антон Немкин подчеркнул, что предложенные в проекте решения отражают обязанности государства по отношению к участникам боевых действий. Теперь все участники специальной военной операции на Украине смогут получить освобождение от уплаты налога на имущество одного объекта налогообложения каждого вида - квартиры, дома, гаража или другого помещения. Для ветеранов и инвалидов боевых действий налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 м² площади земельного участка, находящегося в собственности, в бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков. Ветераны боевых действий имеют, кроме того, право на единовременную выплату на строительство или покупку жилья. Предусмотрены и другие меры поддержки.

«Законопроект направлен на то, чтобы предоставить равные права и поддержать всех участников специальной военной операции, в том числе тех, кто находится в составе добровольческих формирований. Обязательства государства теперь будут закреплены на уровне федерального закона, так что никто не сможет уклониться от их выполнения», - заявил Антон Немкин.