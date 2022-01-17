В Петербурге испытают сети 5G

Сети пятого поколения планируют протестировать в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, заявку на испытания "Ростелеком" подал в Госкомиссию по радиочастотам, пишут "Известия".

"Ростелеком" просит выделить ему диапазон частот 3,3–3,4 ГГц и 3,8–4,1 ГГц, который является наиболее оптимальным для 5G c точки зрения стоимости строительства сетей и качества покрытия в больших городах. В московском метро испытание проведут на Кольцевой линии.

В Минцифры уточнили, что рассмотрят заявку на ближайшем заседании госкомиссии и комментарии пока преждевременны.

Частота 3,6 ГГц используется практически во всех странах, внедряющих 5G, однако в России ее использование проблематично: диапазон плотно занят средствами спутниковой связи различного назначения, отмечают эксперты.