Социальный ролик выпускницы СПбГМТУ занял первое место на Всероссийском конкурсе «Профессиональное завтра»

Подведены итоги V Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов с участием студентов с инвалидностью «Профессиональное завтра». Выпускница факультета кораблестроения и океанотехники СПбГМТУ заняла I место в номинации «Социальная реклама».

Всего в номинации конкурса «Социальная реклама» участвовало 150 работ, отбор во второй тур прошли 30 работ. Морской технический университет на конкурсе был представлен в номинации «Социальная реклама» двумя работами.

Видеоролик Полины Заичкиной «Твои возможности не ограничены» - занял I место на конкурсе. Плакат Екатерины Гудковой «Ощути звуки жизни» - прошел отбор во второй тур.

Проект Полины Заичкиной представлен в формате мультипликационного видеоролика, смысл которого заключается в том, что наличие инвалидности или ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ), при определенных обстоятельствах, не является препятствием к достижению поставленных целей.

Проект Полины решает ряд важных задач, в числе которых:

привлечение внимания общества к проблемам содействия в трудоустройстве людей с инвалидностью и ОВЗ;

оказание помощи людям с ОВЗ в преодолении внутренних конфликтов;

повышение мотивации для дальнейшего профессионального развития и трудоустройства.

Формат мультипликационного видеоролика значительно расширил целевую аудиторию проекта.

Руководителем проектов выступила старший преподаватель кафедры материаловедения и технологии материалов Юлия Вьюношева. Организационную поддержку участия представителей Корабелки в конкурсе обеспечили руководитель Центра содействия трудоустройству обучающихся Лилия Богомолова и психолог Наталья Турчинская.

Напомним, что конкурс проходил в два этапа, в период с 15 апреля по 21 октября 2022 года. Его миссия: «Содействие формированию профессиональных компетенций студентов вузов и развитию инклюзивной культуры в сфере образования и труда».