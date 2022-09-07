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Питерец.ру » Общество » В Петербурге депутаты предлагают на содержание собак-поводырей выплачивать компенсации

В Петербурге депутаты предлагают на содержание собак-поводырей выплачивать компенсации

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
pxhere.com
Парламентарии предлагают установить денежное содержание для собак, утративших качества проводника

Сегодня состоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. Депутаты подготовили и поддержали Обращение Елены Киселёвой и Елены Раховой к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову.

Парламентарии предлагают установить денежное содержание для собак, утративших качества проводника, которых инвалиды хотят оставить у себя, а также прописать порядок жизнеобеспечения животных. Для этого необходимо внести изменения в пункт 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2005 г. N 708 «Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками и выплаты ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников».

В России собственником собак-проводников выступает Фонд Социального Страхования. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 ноября 2005 г. №708, такие собаки являются техническим средством реабилитации. Согласно данным научно-практической конференции «Собаки-проводники России», проходившей в Санкт-Петербурге с 25 по 27 июня текущего года, на федеральном уровне отсутствует положение о содержании работающих и неработающих по состоянию здоровья собак-проводников. Вместе с тем, суммы денежной компенсации на собак крайне недостаточно даже для покупки корма. Инициатива петербургских депутатов должна способствовать укреплению правового статуса четвероногих помощников. Более того, она поддержит граждан с ограниченными возможностями, которые готовы нести ответственность за постаревших социальных собак, не пригодных к службе.

Члены комиссии поддержали губернаторский проект закона о дополнительных мерах поддержки общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий. Документ предполагает введение социально значимого коэффициента (0,001) для расчёта арендной платы за городские помещения площадью не более 250 кв.м. и полную компенсацию оплаты за интернет. Общий объём бюджетных расходов на реализацию этих предложений оценивается примерно в 6 млн рублей.

В ходе заседания депутаты также поддержали проект федерального закона №17096-8 «О внесении изменения в статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации». Документ призван упростить взаимодействие работодателей с работниками, осуществляющими уход за детьми-инвалидами в части использования дополнительных оплачиваемых выходных дней, в том числе для сопровождения подопечных в ходе санаторно-курортной реабилитации.

Поддержан проект федерального закона №168103-8 «О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Инициатива Правительства РФ предполагает упрощение порядка распоряжения средствами материнского капитала в части приобретения платных образовательных услуг. 

Источник: ЗАКС
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