В Петербурге открылось инновационное креативное пространство СПбГУ «Менделеев»

В День выпускника Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университета ректор СПбГУ член-корреспондент РАН Николай Кропачев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин, врио директора департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России Кирилл Борисов открыли уникальную коммуникационную площадку для ученых, студентов и предпринимателей — конференц-центр СПбГУ «Менделеев». В мероприятии также приняли участие председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов, руководители учебно-научных подразделений СПбГУ, партнеры и друзья Университета.

Новое пространство СПбГУ будет использоваться в целях развития международной кооперации, в том числе в рамках реализации проектов с технологическими партнерами вуза и научными организациями, а также для осуществления междисциплинарных исследований и проведения мероприятий: мастер-классов, конференций, стратегических сессий, хакатонов, конференций.

«Пространство "Менделеев" — еще один университетский дом, который, уверен, станет новым центром притяжения ученых и студентов. Решение назвать центр именем выдающегося профессора Императорского Санкт-Петербургского университета связано с востребованностью и актуальностью результатов научной деятельности Дмитрия Менделеева в самых разных сферах — от современного материаловедения до экономического развития страны», — отметил ректор СПбГУ член-корреспондент РАН Николай Кропачев.

Он также рассказал об опыте Санкт-Петербургского государственного университета по организации сотрудничества с крупнейшими вузами и предприятиями, расположенными в субъектах Российской Федерации. Так, в 2020 году в СПбГУ начата реализация программы содействия региональному развитию «Менделеев», которая сегодня объединяет более 48 вузов страны. Данная, а также иные инициативы способствуют налаживанию взаимодействия Университета с органами публичной власти и организациями из различных отраслей экономики. К настоящему моменту более 1900 представителей организаций, являющихся работодателями для выпускников Университета, входят в составы более 200 советов образовательных программ СПбГУ, более 1500 человек являются членами государственных экзаменационных комиссий Университета.

Важность открытия конференц-центра «Менделеев» подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин: «Горжусь тем, что в нашем городе новая площадка открывается для целей развития образования и науки. Уверен, что переговоры, которые будут проводиться здесь, решения, которые будут здесь приниматься, и идеи, которые тут возникнут, будут развивать наш город и нашу страну».

В свою очередь врио директора департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России Кирилл Борисов отметил: «Университет активно вовлекает молодежь в научную работу — именно это одна из ключевых целей Десятилетия науки и технологий. Сегодня открылось новое пространство, где будут решаться научные задачи, что, несомненно, позволит двигать науку вперед и привлекать в Университет новых партнеров».

В рамках Дня выпускника СПбГУ в конференц-центре СПбГУ «Менделеев» состоялась дискуссия «Международное научно-техническое партнерство: разворот на Восток», в которой приняли участие проректор по научной работе СПбГУ Сергей Микушев, директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ Рауль Гайнетдинов и старший менеджер проектного офиса по развитию образования и международному сотрудничеству госкорпорации «Росатом» Юлия Дмитриева. Для участников мероприятия также была организована экскурсия, во время которой сотрудники Музея-архива Д. И. Менделеева СПбГУ рассказали гостям о научной работе Дмитрия Ивановича и его жизни в Университете.