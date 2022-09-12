ента новостей

20:04
В Петербурге пройдет серия образовательных программ для некоммерческого сектора
20:01
Петербург представит многообразие национальных кухонь
18:50
В Ленобласти тракторист при уборке картофельного поля подорвался на снаряде времен ВОВ
18:41
Петербургский исполком Народного фронта возглавила Екатерина Машкова
18:37
Выставка «Дом Бога» откроется в Доме национальностей
18:32
Комиссия поддержала кандидатуры депутатов в состав Городской конкурсной комиссии по благоустройству
18:27
В Петербурге открылось инновационное креативное пространство СПбГУ «Менделеев»
18:25
Окружение Беглова обсуждает грядущую отставку губернатора – Незыгарь
15:38
В Петербурге на развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
14:35
Александр Бельский принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня перенесения мощей Александра Невского
14:27
В Петербурге росгвардейцы обеспечили безопасность во время проведения крестного хода в честь дня перенесения мощей Александра Невского
14:17
Крестный ход в честь Александра Невского прошел в Петербурге
14:02
Мощное землетрясение магнитудой 7,6 сотрясло Папуа-Новую Гвинею
14:00
Албания обвинила Иран во второй кибератаке с июля
13:33
Полиция устанавливает детали смертельного ДТП на КАД
12:50
Депутаты предлагают создать систему поддержки молодых ученых Петербурга
11:10
Выставка «Наши»
11:07
В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
11:00
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже – буксирного состава «Рейдовый-210» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48»
10:56
В Петербурге задержали семейную пару, «зарабатывавшую» на жизнь продажей наркотиков
10:47
Экономика России сильна
10:16
В Петербурге пенсионер «инвестировал» аферистам 9 миллионов рублей
10:10
Будет ли матч в Петербурге
09:48
В Петербурге грузовик насмерть сбил велосипедиста - доставщика еды
09:45
Самая холодная декада
09:24
Пострадавшему петербуржцу оказали доврачебную помощь военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии
09:16
В Петербурге состоялся «Фестиваль особенностей национальных кухонь»
00:03
«Зенит» одержал рекордную победу со счётом 8:0, хет-трик сделал Вендел
17:58
В Ленобласти опрокинулся грузовик. Пострадал пассажир грузовика
14:56
Стартовал первый этап конкурса «Народный участковый 2022»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге открылось инновационное креативное пространство СПбГУ «Менделеев»

В Петербурге открылось инновационное креативное пространство СПбГУ «Менделеев»

0
36
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГУ
В Петербурге открылось инновационное креативное пространство СПбГУ «Менделеев»

В День выпускника Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университета ректор СПбГУ член-корреспондент РАН Николай Кропачев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин, врио директора департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России Кирилл Борисов открыли уникальную коммуникационную площадку для ученых, студентов и предпринимателей — конференц-центр СПбГУ «Менделеев». В мероприятии также приняли участие председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов, руководители учебно-научных подразделений СПбГУ, партнеры и друзья Университета.

Новое пространство СПбГУ будет использоваться в целях развития международной кооперации, в том числе в рамках реализации проектов с технологическими партнерами вуза и научными организациями, а также для осуществления междисциплинарных исследований и проведения мероприятий: мастер-классов, конференций, стратегических сессий, хакатонов, конференций.

«Пространство "Менделеев" — еще один университетский дом, который, уверен, станет новым центром притяжения ученых и студентов. Решение назвать центр именем выдающегося профессора Императорского Санкт-Петербургского университета связано с востребованностью и актуальностью результатов научной деятельности Дмитрия Менделеева в самых разных сферах — от современного материаловедения до экономического развития страны», — отметил ректор СПбГУ член-корреспондент РАН Николай Кропачев.

Он также рассказал об опыте Санкт-Петербургского государственного университета по организации сотрудничества с крупнейшими вузами и предприятиями, расположенными в субъектах Российской Федерации. Так, в 2020 году в СПбГУ начата реализация программы содействия региональному развитию «Менделеев», которая сегодня объединяет более 48 вузов страны. Данная, а также иные инициативы способствуют налаживанию взаимодействия Университета с органами публичной власти и организациями из различных отраслей экономики. К настоящему моменту более 1900 представителей организаций, являющихся работодателями для выпускников Университета, входят в составы более 200 советов образовательных программ СПбГУ, более 1500 человек являются членами государственных экзаменационных комиссий Университета.

Важность открытия конференц-центра «Менделеев» подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин: «Горжусь тем, что в нашем городе новая площадка открывается для целей развития образования и науки. Уверен, что переговоры, которые будут проводиться здесь, решения, которые будут здесь приниматься, и идеи, которые тут возникнут, будут развивать наш город и нашу страну».

В свою очередь врио директора департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России Кирилл Борисов отметил: «Университет активно вовлекает молодежь в научную работу — именно это одна из ключевых целей Десятилетия науки и технологий. Сегодня открылось новое пространство, где будут решаться научные задачи, что, несомненно, позволит двигать науку вперед и привлекать в Университет новых партнеров».

В рамках Дня выпускника СПбГУ в конференц-центре СПбГУ «Менделеев» состоялась дискуссия «Международное научно-техническое партнерство: разворот на Восток», в которой приняли участие проректор по научной работе СПбГУ Сергей Микушев, директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ Рауль Гайнетдинов и старший менеджер проектного офиса по развитию образования и международному сотрудничеству госкорпорации «Росатом» Юлия Дмитриева. Для участников мероприятия также была организована экскурсия, во время которой сотрудники Музея-архива Д. И. Менделеева СПбГУ рассказали гостям о научной работе Дмитрия Ивановича и его жизни в Университете.

Источник: СПбГУ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-06-2021, 16:41
«Газпром нефть» и СПбГУ намерены развивать технологическую долину Санкт-Петербурга
26-08-2022, 20:04
В Санкт-Петербургском университете отметят День первокурсника
17-06-2022, 14:25
Санкт-Петербургский университет и АНО «Россия — страна возможностей» заключили соглашение о совместной поддержке талантливой молодежи
21-07-2022, 19:28
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Передвижники, или Другая жизнь насекомых»
9-12-2012, 06:32
СПбГУ и Уполномоченным по правам ребёнка в Петербурге подписали соглашение
2-06-2021, 19:13
Посол Израиля прочтет лекцию в СПбГУ

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
82
Сегодня, 09:48
В Петербурге грузовик насмерть сбил велосипедиста - доставщика еды
0
93
Вчера, 11:44
В ДТП в Ленобласти пострадал подросток на мотоцикле
0
98
Вчера, 11:36
В ДТП в Ленобласти погиб пожилой петербуржец на мопеде
0
157
10-09-2022, 15:25
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водитель погиб
Наверх