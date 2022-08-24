Международная Военно-медицинская эстафета завершилась триумфом российской команды

24 августа торжественно завершились соревнования по военно-медицинскому многоборью – международная Военно-медицинская эстафета. Десять дней команды из 15 стран мира демонстрировали своё профессиональное мастерство на полосе препятствий, в тире, в симуляционном центре, в командных и индивидуальных конкурсах. За спиной – сложные и интересные состязания, бескомпромиссная борьба, слезы радости и горечь поражений.

На торжественном концерте – закрытии перед зрителями выступили шоу барабанщиц «Малая Охта», народный артист России Василий Герелло и ансамбль песни и пляски Западного военного округа. Но самым запоминающимся моментом стало приземление на площадку закрытия парашютистов с флагами Военно-медицинской академии, Санкт-Петербурга и Военно-медицинской эстафеты. Вместо прощания, все команды исполнили «Хоровод дружбы», взявшись за руки в знак единения представителей самой гуманной профессии со всех концов света.

Медали и ценные призы победителям Военно-медицинской эстафеты вручили высокие гости: заместитель Министра обороны Тимур Иванов, начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин, начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

В номинации «Индивидуальное мастерство. Средний и младший медицинский персонал. Мужчины» все три места заняли представители команды России: золотая медаль у Карашаева Каншумаса, серебряная у Биджиева Аслана и бронзу завоевал Рахим Сенжапов.

В номинации «Индивидуальное мастерство. Средний и младший медицинский персонал. Женщины» весь пьедестал также заняли россиянки: Басаркина Виктория стала первой, Пушкина Елизавета – второй и Валерия Чмир – третьей.

По результатам судейства в номинации «Индивидуальное мастерство. Врачи-мужчины» первое и второе место у команды Российской Федерации – Помощникова Сергея и Андрея Малахова. На третьем месте – узбек Тохиров Нодирбек.

В категории «Индивидуальное мастерство. Врачи-женщины» золото и серебро поделили между собой россиянки Юлия Благодир и Надежда Малахова, бронза у команды Беларуси и Венесуэлы – Надежды Франчук и Марии Фернанда Моралес Арейану

В командном первенстве среди мужчин победителями также стали россияне, на втором месте представители Узбекистана, на третьем – команда из Вьетнама.

В командном первенстве среди женщин первую ступеньку пьедестала заняла Россия, вторую – Узбекистан и третью – Белоруссия.

В общекомандном зачете по результатам всех конкурсов безоговорочную победу одержала команда российских военных медиков, второе место у прошлогодних лидеров – узбекской команды и на третьем месте представители Вьетнама.