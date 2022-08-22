АрМИ-2022 Военно-медицинская эстафета Командное первенство

Самый зрелищный этап соревнований по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» - командное первенство, стартовал сегодня на базе обеспечения учебного процесса Военно- медицинской академии в Красном Селе.

По условиям конкурса необходимо выполнить ряд тяжелейших упражнений: преодолеть полосу препятствий, оказать первую помощь условно раненому и оттащить его на переправу через водную преграду, извлечь условно раненого из бронетехники и отнести его на переправу. Веревочную переправу также оборудуют сами участники команды. После того, как «раненые» на носилках отправлены на другой берег, переправляются все члены команды и сворачивают переправу за собой. Конечная точка этапа – загрузка в санитарный транспорт.

Сегодня выступали женские команды, что придало еще больше зрелищности конкурсу, так как хрупкие на вид девушки легко носили на себе условно раненых, которых изображали курсанты академии в полной боевой выкладке. Российская команда одержала безоговорочную победу и установила новый рекорд Военно-медицинской эстафеты – прошла дистанцию за 7 минут 8 секунд. Ближайшие преследователи – команда Узбекистана пришла к финишу через 13 минут 8 секунд. Третье место у Белоруссии со временем 15.54.

Согласно промежуточным результатам общего зачета команда России лидирует с огромным отрывом – 10781 очко, Узбекистан на втором месте с 6918 очками и на третьем месте команда республики Беларусь с 6460 очками.

Завтра этап командного первенства продолжится выступлением мужских команд и в среду участников и зрителей Военно-медицинской эстафеты ждет торжественное закрытие замечательного спортивного праздника!