В Красном Селе прошел последний конкурс международной Военно-медицинской эстафеты

Сегодня в Красном Селе – на базе обеспечения учебного процесса Военно-медицинской академии прошел последний конкурс международной Военно-медицинской эстафеты – командное первенство среди мужских команд. По традиции, именно этим зрелищным этапом завершается соревновательная часть эстафеты.

По условиям конкурса необходимо выполнить ряд тяжелейших упражнений: преодолеть полосу препятствий, оказать первую помощь условно раненому и оттащить его на переправу через водную преграду, извлечь условно раненого из бронетехники и отнести его на переправу. Веревочную переправу также оборудуют сами участники команды. После того, как «раненые» на носилках отправлены на другой берег, переправляются все члены команды и сворачивают переправу за собой. Конечная точка этапа – загрузка в санитарный транспорт.

Мужская команда Российской Федерации повторила вчерашний успех нашей женской команды и заняла на этапе первое место, оставив далеко позади ближайших соперников – команду Узбекистана. У них, соответственно, 2722 и 1592 очка. На третье место вырвалась команда Вьетнама, набрав 1414 очков.

По предварительным данным, в общекомандном расчете лидирует команда России с результатом 13503, на втором месте Узбекистан ( 8510 очков) и за третье место борется команда Вьетнама и Белоруссии.

Уже завтра состоится торжественное закрытие Военно-медицинской эстафеты, на котором награды победителям соревнований будут вручать заместитель Министра обороны Тимур Иванов, начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин, начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков, врио командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Сергей Рюмшин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.