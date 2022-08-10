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Худрук «Комедиантов» Левшин посмеялся над идеей Беглова ввести штрафы за шум от домашних животных

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
https://lpravda.ru
Худрук «Комедиантов» Левшин посмеялся над идеей Беглова ввести штрафы за шум от домашних животных

Художественный руководитель театра «Комедианты» Михаил Левшин прокомментировал инициативу петербургского губернатора Александра Беглова о введении штрафов за собачий лай. По его мнению, это попытка продемонстрировать бурную деятельность.

Градоначальник внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий штрафные санкции против владельцев шумных домашних животных. Если питомцы шумятпо ночам или с 08:00 до 12:00 в выходные дни, их владельцев накажут рублем.

«Это больше похоже на какую-то имитацию активности, деятельности. <…> Мне кажется, конечно, это странно, это, знаете, такая пародия», — считает Левшин.

Он отмечает, что власти Петербурга могли бы разработать куда более полезные законопроекты. Особенно учитывая, что последние реформы собрали много критики со стороны петербуржцев.

Ранее в Северной столице провели транспортную и мусорную реформы, из-за которых на сайт «Наш Санкт-Петербург» постоянно поступают жалобы о горах бытовых отходов во дворах и нехватке автобусов.

Левшин не исключил, что штрафы за собачий лай – это попытка чиновников создать видимостьдеятельности. В целом же данная инициатива напомнила ему одно из произведений Бориса и Аркадия Стругацких.

«Есть такие братья Стругацкие, у них есть разные фантастические рассказы о некоем государстве, где был издан закон, что если человек ударился лбом о притолоку или сломал ногу, то на него налагался большой штраф. Как-то его наказывали, за то, что он был неаккуратен. Не помощь оказывали, чтобы его вылечить, а, наоборот, он за это должен был быть наказан еще», — рассказал он.  

Ранее предложенный Бегловым законопроект высмеял политолог Владимир Соловейчик. По его словам, такая инициатива – не более, чем повод для насмешек со стороны петербуржцев.

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