Беглов прокомментировал персональные санкции

«Питерец.ру» сообщает, что накануне американские власти ввели очередные санкции против нашей страны. Речь идет о персональных ограничениях в отношении некоторых людей. В этот список вошел и глава Петербурга Александр Беглов.

Александр Дмитриевич прокомментировал данный факт в своем Телеграм-канале. По мнению Беглова, введенные против него санкции указывают, что он поддерживает решения президента Путина и отстаивает интересы российских граждан.

Напоминаем, что западные страны уже вводили санкции против Беглова. Губернатор Петербурга отнесся к этому достаточно спокойно, поскольку данные ограничения его никак не ущемляют.

Такие санкции больше рассчитаны на внешний эффект. Сначала о них громко заявили, потом не менее громко приняли, после чего долго продолжили рассказывать. Пожалуй, эти санкции – банальный геополитический маркетинг и не более.