Народный фронт в Петербурге просит губернатора города защитить права граждан при осуществлении программы реновации

В президентское движение в Санкт-Петербурге стали массово обращаться граждане, опасающиеся за свое благополучие при реализации программы комплексного развития территорий города на Неве. Наиболее эмоциональные и животрепещущие обращения приходят от людей, чья жилплощадь находится в ипотеке, так как новое жилье может быть значительно дешевле, исходя из рыночной стоимости. А все из-за того, что жителям не гарантируется право на жилье в своем или ближайшем районе, и существует вероятность переселения на окраины города. Народный фронт обратился к губернатору Северной столицы с просьбой не оставлять без внимания опасения горожан. Кроме того, общественники подготовили и запустили петицию, опубликованную на официальном сайте президентского движения.

В июне 2022 г. приняты нововведения в части комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге – сюда попадают дома в аварийном состоянии, а также дома типовых проектов 1957-1970 гг. Практически сразу в Народный фронт обратилась горожанка, которая воспитывает девятилетнего сына с особенностями здоровья по зрению и слуху, в связи с чем она была вынуждена приобрести в ипотеку квартиру в пешей доступности от школы-интерната № 1 имени К. К. Грота – единственной в городе школы для слепых и слабовидящих детей. Женщина отметила, что на момент покупки в июне 2021 г. квартира стоила 5,7 млн руб. В случае попадания под реновацию и переселения, например, в район Парнаса, где они проживали ранее, у семьи не останется другого выхода как воспользоваться правом компенсации, которая может оказаться меньше уже затраченных средств.

Народный фронт провел анализ нормативных правовых актов и пришел к неутешительным выводам. Сейчас отсутствует какое-либо указание, правило или порядок определения районов города, в которые будут переселять жителей при запуске проекта, и, вполне возможно, некоторым гражданам придется переезжать из одного конца города на другой.

Еще больше сложностей, если квартира обременена ипотекой. В законе города не гарантируются права собственников-ипотечников при получении выкупной стоимости, а равно в случае, если стоимость предоставляемого взамен жилого помещения окажется ниже залоговой стоимости первоначального. Согласно федеральному законодательству в таком случае кредитный договор перезаключается на тех же условиях, меняется лишь предмет залога. При этом случаи, когда собственник квартиры с ипотечным обременением выбирает компенсацию, законодательно также не урегулированы. По умолчанию человек должен погасить полный долг по ипотеке. Также есть и другие поводы для беспокойства: нет нормы, закрепляющей обязанность предоставлять жилье с такими же характеристиками (общей и жилой площадью, количеством комнат, этажностью, наличием балкона или лоджии), а также расположением комнат (смежными или изолированными) как и в старой квартире.

Одна из основных проблем в том, что Санкт-Петербург занимает территорию почти 1500 кв. км., а федеральное законодательство дает только общие гарантии гражданам при комплексном развитии территории – предоставляемое жилье должно быть в пределах поселения. Право предоставления более частных гарантий – в руках органов власти каждого субъекта РФ.

«Санкт-Петербург, как и Москва, является городом федерального значения и охватывает огромную территорию. Поэтому при реализации программы комплексного развития территорий следует опираться на уже наработанные московские практики. К примеру, в столице новое жилье предоставлялось в том же районе, в котором проживает человек. Люди получали равнозначные квартиры в новых домах с одинаковым числом комнат, жилой площадью не меньше жилой площади в старой квартире, с более просторными помещениями кухни, прихожей, коридора, ванной и туалета. Кроме того, москвичам предоставлялся выбор способа голосования за участие дома в реновации: они могли проголосовать в МФЦ, на информационном портале либо провести собрание собственников жилья», - рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

Также возникают вопросы о порядке включения в программу домов, которые не являются аварийными. Норма о «молчаливом согласии» предполагает, что перечень домов под реновацию определяют органы власти, а жители общим собранием собственников в установленный срок могут принять решения об исключении их дома из перечня. Если срок пропущен, значит все согласны. Эксперты Народного фронта считают такой подход неправильным и предлагают обратный вариант, когда органы власти по умолчанию будут включать в программу только аварийные дома, а остальные – лишь с согласия жителей на общем собрании. Такой порядок должен способствовать информированию жильцов об их будущем и учету мнения граждан.

Представители президентского движения в Санкт-Петербурге обратились к губернатору Северной столицы с просьбой не оставлять без внимания опасения горожан, касающиеся реализации данной программы, а также расширить действующее законодательство по вопросам комплексного развития территорий. В частности, Народный фронт предлагает закрепить право граждан на переселение в тот же район или муниципалитет; предоставлять аналогичное по характеристикам жилое помещение (площадь, количество и расположение комнат (смежные или изолированные), этаж, наличие балкона (лоджии), а если предлагаемое помещение отличается от исходного, то спрашивать согласие собственника; включать неаварийные дома в программу лишь при одном условии – согласии более 2/3 собственников. При условии отсутствия возможности предоставить собственнику аналогичное жилое помещение общественники предлагают освободить его от доплат, если новое жилье больше по площади. Кроме того, Народный фронт предлагает определять выкупную стоимость жилья исходя из средней стоимости аналогичных по основным характеристикам жилых помещений, расположенных в том же районе или муниципалитете в домах нового строительства, сданных не ранее предыдущего года; а для граждан, чьи квартиры находятся в залоге по договору ипотеки, предоставлять право получения рассрочки на вновь приобретаемое жилое помещение на условиях имеющегося кредитного договора.

«Главная идея комплексного развития территорий — это обязательное согласие людей, они и должны решать, где им жить. В настоящий момент еще готовятся подзаконные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, поэтому сейчас самое время для включения в них конкретных гарантий для жителей», - отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

С целью учета мнения граждан о реализации программы комплексного развития территорий Народный фронт в Санкт-Петербурге подготовил и запустил петицию, опубликованную на официальном сайте президентского движения.