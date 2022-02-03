Общественники просят Минздрав РФ обеспечить возможность оперативного внедрения системы дистанционного оформления больничных листов

Народный фронт в Петербурге обратился в Министерство здравоохранения РФ с предложением оперативно обеспечить возможность жителям города, имеющим симптомы простудного заболевания либо новой коронавирусной инфекции, оформлять больничный лист удаленно, без посещения поликлиники, сроком не менее чем на 7 дней.

В региональное отделение Народного фронта в Санкт-Петербурге поступают обращения от жителей города, которые отмечают, что из-за быстрых темпов распространения омикрон-штамма в последнее время резко увеличилось время ожидания врача на дому. По сообщениям заявителей, срок ожидания прихода врача на дом может составлять более суток.

Многие петербуржцы переносят заболевание в легкой форме, но из-за невозможности вызова врача на дом вынуждены лично идти в поликлинику для того, чтобы оформить больничный лист. Как отмечают заявители, многие из посетителей поликлиник могут оказаться носителями новой коронавирусной инфекции, а значит, могут заражать окружающих.

«Сейчас колоссально возросла нагрузка на медиков, и особенно на медицинский персонал первичного звена. По нашим данным, на одного врача может приходиться более 50 вызовов в сутки. Это огромная нагрузка. Необходимо разгрузить медиков. Кроме того, необходимо снизить количество людей, посещающих поликлиники, чтобы вирус не распространялся дальше. Предложенная инициатива по дистанционному оформлению больничных листов на основании ПЦР-тестов призвана снизить нагрузку на медицинских работников Петербурга. Кроме того, она уже успешно реализуется в других регионах нашей страны. Мы обращаемся в адрес Минздрава РФ с просьбой скорейшего внесения изменения в нормативные документы в сфере регулирования выдачи больничных листов», - рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Тревожной является и ситуация с увеличением времени ожидания врачей несовершеннолетними, особенно учитывая существенный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди детей и подростков.

Народный фронт также предлагает правительству города за счет средств фонда ОМС привлекать детских педиатров из частных медицинских организаций к выездам на дом для обследования детей. Кроме того, общественники предлагают обеспечить возможность дистанционного (онлайн) консультирования врачами граждан, имеющих симптомы простудного заболевания либо новой коронавирусной инфекции.