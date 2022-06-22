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Петербуржцы рискуют оказаться выселенными на окраины под предлогом «комплексного развития» Смольного

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Опубликовал: Anton78
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Яндекс
Петербуржцы рискуют оказаться выселенными на окраины под предлогом «комплексного развития» Смольного

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге», внесенный губернатором Александром Бегловым и рекомендованный к одобрению, нарушает права и интересы горожан, так как открывает возможность принудительно выселять их из обжитых районов на окраины под предлогом «комплексного развития территории» (КТР).

Согласно проекту, Смольный получит право определять границы КТР и уполномоченных органов, после чего у жителей домов 1957-1970-х годов постройки (в основном, речь идет о пятиэтажках-хрущевках) будет 60 дней чтобы решить, вносить дом в программу реновации или нет, путем голосования на собрании. В случае положительного решения, жильцов смогут переселить куда угодно, и есть вполне разумные опасения полагать, что в черте округа им квартиры не выделит никто, отправив жить в «человейник» на окраине района.

Полномочия Смольного в определении границ КТР открывают простор лоббизму и коррупции: не секрет, что немало «хрущевок» выстроено в давно обжитых, зеленых районах Петербурга, с отличной транспортной доступностью и развитой инфраструктурой, участки в которых хотели бы получить многие девелоперы. Они смогут сделать это, если Смольный «правильно» определит зоны комплексного развития, тогда как дома в менее престижных районах, неинтересных застройщикам, останутся без реновации еще на десятилетия, несмотря на чудовищное состояние многих из них.

Кроме того, некоторые серии пятиэтажек с точки зрения комфорта гораздо лучше того, что могут предложить современные застройщики жилья эконом-класса, и переселение в многоэтажку только ухудшит жилищные условия владельцев таких квартир.

Для того, чтобы хоть в какой-то степени предотвратить недовольство и возрастание социальной напряженности не следует отдавать право устанавливать границы КТР Смольному, оставив конечное решение за парламентом Петербурга. Кроме того, необходимо увеличить срок для проведения собраний хотя бы до 120 дней.

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