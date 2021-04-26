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Питерец.ру » Общество » В Петербурге общественники передали многодетной семье компьютерную технику

В Петербурге общественники передали многодетной семье компьютерную технику

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
Народный фронт в Петербурге совместно с социально ответственным бизнесом передали многодетной семье Фрунзенского района компьютерную технику

Андрей Рябоконь: Народный фронт в Санкт-Петербурге совместно с социально ответственным бизнесом передали многодетной семье Фрунзенского района компьютерную технику Народный фронт в Санкт-Петербурге совместно с представителем социально ответственного бизнеса передали многодетной семье компьютерную технику.
Мероприятие состоялось в рамках акции «МыВместе».

Так, на пресс-конференцию с Президентом России Владимиром Путиным поступило обращение от многодетной семьи из Фрунзенского района города, которая попросила о помощи. В семье воспитывается пять детей. Из-за сложившейся тяжелой жизненной ситуации они не в состоянии обеспечить детей компьютерной техникой, столь необходимой им для занятий в школе и подготовки к сдаче экзаменов.

ОНФ в Петербурге уделяет особое внимание вопросам подрастающего поколения. Учитывая значимость наличия компьютерной техники в процессе современного обучения, общественники обратились к социально ответственным организациям города, которые уже принимали участие в акции «МыВместе». Одна из таких компаний - ООО «Марвел КТ», подготовила технику, соответствующую потребностям многодетной семьи.

«Многодетные семьи это категория граждан, которая нуждается в особой защите. Мы благодарны нашим друзьям, которые откликнулись и подарили этой семье ноутбук и планшет, так необходимые школьникам. Наша основная задача – поддержать людей, которые испытывают трудности. Благодаря объединению всех неравнодушных граждан можно сделать многое», - рассказал руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

«Помощь семьям с детьми – наш осознанный выбор. В прошлом году мы передали городу 4 тысячи планшетов для школьников, находящихся на дистанционном обучении из-за распространения коронавирусной инфекции.

Так же мы поддерживаем детские дома. Мы уже давно сотрудничаем с Народным фронтом в Санкт-Петербурге и это не последнее доброе дело которое мы совместно сделаем», - отметил эксперт ОНФ в Петербурге, генеральный директор ООО «Марвел КТ» Алексей Мельников.

Рябоконь добавил, что ОНФ в Петербурге совместно с социально ответственным бизнесом продолжат работу, благодаря которой технику получат и многие другие нуждающиеся многодетные семьи, которые ранее обращались с аналогичной просьбой.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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