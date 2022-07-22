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Питерец.ру » Общество » Студенты Корабелки приняли участие в Международном форуме «Инженеры будущего»

Студенты Корабелки приняли участие в Международном форуме «Инженеры будущего»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
Студенты Корабелки приняли участие в Международном форуме «Инженеры будущего»

В период с  27 июня по 7 июля в Тульской области проходил X Международный форум «Инженеры будущего». В этом масштабном событии приняли участие более 1000 молодых инженеров из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Санкт-Петербургский морской технический университет в составе ОСК представляли магистр 1 курса факультета корабельной энергетики и автоматики Анастасия Михеева и магистр 2 курса факультета кораблестроения и океанотехики Владимир Пащенко.

Участникам форума была предложена обширная образовательная, деловая, культурная, спортивная и туристическая программа, рассчитанная на 10 дней. Участвуя в соревнованиях, Анастасия Михеева в составе сборной ОСК заняла первое место по многоборью по стрельбе.

Студентам особенно запомнились командообразующие тренинги и практические занятия по проектному управлению, фабрика процессов по строительству моделей фрегата и сухогруза, модуль лекций по производственной системе, импортозамещению, управлению жизненным циклом в судостроении, квест по бережливому производству в рамках игры "Сухогруз",  а также лекции о трендах развития мирового судостроения.

По результатам личного рейтинга студенты СПбГМТУ попали в ТОП-25, Анастасия заняла 15-е место, а Владимир 25-е. По итоговым результатам корпоративного рейтинга форума "Инженеры будущего" команда ОСК вошла в пятерку лучших в соревновании среди 55 команд.

Свободное время студенты проводили в общении с инженерами судостроительных предприятий, посещали мастер-классы по чеканке монет, росписи филимоновских игрушек, ковке гвоздей, а также приняли участие в приготовлении традиционного тульского десерта — пряника.

Источник: СПБГМТУ
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