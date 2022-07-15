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Питерец.ру » Общество » Политех посетил премьер-министр Мьянмы

Политех посетил премьер-министр Мьянмы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбПУ
Главу Мьянмы приветствовал ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской

Главу Мьянмы приветствовал ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской. Визит председателя Государственного административного совета, премьер-министра и Главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мина Ауна Хлайна прошел на позитивной ноте и сопровождался рядом важных договоренностей в рамках взаимовыгодного партнерства. Стороны определили конкретные шаги: развитие сотрудничества между СПбПУ и технологическими университетами Мьянмы, обучение на базе Политехнического университета магистров и аспирантов Республики, стажировки специалистов Мьянмы в лабораториях Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» и пр.

Эти и другие вопросы ректор СПбПУ и премьер-министр Мьянмы обсудили на переговорах, которые прошли на площадке НИК «Технополис Политех». «Мы высоко ценим сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, уже многие годы нас связывают творческие, научные и образовательные контакты. И я уверен, что после сегодняшней встречи, с Мьянмой у нас наладятся такие же дружеские и теплые отношения, - подчеркнул Андрей Рудской, - мы готовы к совместной деятельности, к проектам, к обмену учеными, чтобы совместно с вашими учеными реализовать актуальные для вашего государства задачи». Ректор СПбПУ обратил внимание, что первые шаги в этом направлении уже сделаны: с момента визита в Политех старшего советника премьер-министра Республики Чжо Зо Е, который состоялся 3 июня 2022 года, достигнута и реализована договоренность по программе докторантуры: проректор по научно-организационной деятельности СПбПУ Юрий Клочков стал научным консультантом докторанта Мьё Чжо Хлаинга, начальника отдела Департамента экономического сотрудничества аппарата председателя Государственного административного Совета Республики Союза Мьянмы.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн поблагодарил руководство СПбПУ за детальное представление университета. «Перед визитом я тоже тщательно изучил информацию про ваш университет. Я активно занимаюсь вопросами образования, и вижу, что Политехнический университет, его ученые и достижения находятся на высоком научном и технологическом уровне. После личной встречи с вами я укрепил свою уверенность в вашем университете. Мы готовы сотрудничать», - отметил лидер Мьянмы.

Значительный взаимный интерес участники встречи выразили по поводу обучения студентов Мьянмы на программах магистратуры и аспирантуры СПбПУ. Среди наиболее актуальных направлений - цифровые производственные технологии, автоматизация технологических производств, информационные технологии, техносферная безопасность, энергетика и многое другое. Также в ближайшей перспективе ожидаются новые шаги по развитию сотрудничества между Политехом и ведущим инженерным вузом Мьянмы - Янгонским технологическим университетом.

Программа визита премьер-министра Мьянмы в Политех продолжилась знакомством с научно-техническим потенциалом университета. Специально для мьянманской делегации в главном холле НИК «Технополис-Политех» развернулась экспозиция, посвященная ключевым достижениям ученых СПбПУ. Директор Центра технологических проектов Алексей Майстро представил участникам многофункциональный учебно-методический комплекс «Беспилотная надводная платформа «КАДЕТ-М». Затем участники делегации познакомились с разработками Центра НТИ и Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ. Ведущий инженер отдела кросс-отраслевых технологий ИЦ Петр Гаврилов рассказал о практике применения суперкомпьютерных технологий и технологии цифровых двойников, позволяющих разрабатывать и оптимизировать сложные технические изделия для высокотехнологичных компаний разных отраслей промышленности. Примером может служить проект разработки концепта нового перспективного самолёта-амфибии АС-24 на базе цифровой фабрики в авиастроении.

Также был продемонстрирован натурный образец антидебризного фильтра, созданного в рамках проекта по созданию цифрового двойника тепловыделяющей сборки (ТВС) ВВЭР-1000 с антидебризным фильтром и перемешивающими решетками. Ранее данная разработка, опережающая мировой уровень, получила высокую оценку Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на XII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

После почетные гости посетили Суперкомпьютерный центр «Политехнический», где начальник Управления СКЦ Алексей Лукашин рассказал о возможностях суперкомпьютера Политеха и задачах, в которых он используется - например, в области нефти и газа, космических исследований и медицине.

Завершился визит представительной делегации из Мьянмы посещением Лаборатории легких материалов и конструкций (ЛМК), где научный сотрудник НОЦ «Исследование и моделирование материалов» Антон Наумов рассказал об уникальной установке импульсной сварки трением с перемешиванием, ведущий научный сотрудник ЛМК Павел Новиков - о литий-ионных аккумуляторах, а заведующий ЛМК Олег Панченко - об электродуговом выращивании и научно-образовательном центре роботизированных систем.

Источник: СПбПУ
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