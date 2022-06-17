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Питерец.ру » Экономика » Специалистов ИТ отрасли для Магаданской области будут готовить специалисты из петербургского Политеха

Специалистов ИТ отрасли для Магаданской области будут готовить специалисты из петербургского Политеха

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбПУ
Специалистов ИТ отрасли для Магаданской области будут готовить специалисты из петербургского Политеха

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между правительством Магаданской области и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).

Подписи под документом поставили губернатор Магаданской области Сергей Носов и ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской. Соглашение позволит развивать сотрудничество в сфере высшего образования и науки, заниматься подготовкой кадров высшей квалификации, повышать качество образовательных услуг на территории Магаданской области, модернизировать образование. Важным направлением станет популяризация науки, развитие технического творчества и привлечение молодежи к научной деятельности.

«Соглашение мы заключаем с вузом, а готовить ИТ-специалистов для Колымы будем уже со младшего школьного возраста. Мы договорились, что преподаватели и студенты Северо-Восточного государственного университета будут участвовать в совместной исследовательской деятельности со своими питерскими коллегами,» - отметил Сергей Носов.

«Для Петербургского Политеха стратегическим направлением деятельности является взаимодействие с регионами, — отметил Андрей Рудской. — Подписанное соглашение позволит нам значительно расширить спектр инициатив, реализуемых совместно с Магаданской областью, а это не только создание совместных сетевых образовательных программ, ДПО, целевого обучения, но и сотрудничество в сфере науки: защиты коллег из вузов Магаданской области в диссертационных советах СПбПУ по широкому спектру направлений и обучение на программах аспирантуры. Уверен, что наше сотрудничество будет напрямую способствовать поддержке талантливой молодежи и молодых ученых Магаданской области».

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — постоянный участник ПМЭФ, традиционно на форуме руководство университета активно участвует в дискуссиях по актуальным темам, проводит переговоры с деловыми партнерами, приурочивая к этому знаковому событию подписание важных документов. Так, в первый день работы форума было заключено соглашение с Всероссийским обществом охраны природы (ВООП). Во второй день работы ПМЭФ Ректор СПбПУ Андрей Рудской провел переговоры с представителями Республики Татарстан и Исламской Республики Иран, а также подписал ряд документов.

Источник: СПбПУ
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