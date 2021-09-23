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В городе Мьянма, недалеко от границы с Индией тысячи людей спасаются бегством

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
В городе Мьянма недалеко от границы с Индией наблюдается массовый исход, поскольку тысячи людей спасаются бегством

По сообщениям жителей и сообщений СМИ, большая часть населения города Мьянмы недалеко от границы с Индией бежала после того, как здания были подожжены артиллерией в ходе боев между силами ополчения, выступающими против военного правления, и армией.
По словам лидера общины, в Тантланге в штате Чин обычно проживает около 10 000 человек, но большинство из них уехали в поисках убежища в прилегающих районах, в том числе в Индии.
В соседнем с Индией штате Мизорам глава группы гражданского общества сказал, что за последнюю неделю всего в два района прибыли 5500 человек из Мьянмы, которые пытались избежать военного подавления.

В Мьянме царит беспорядок с тех пор, как 1 февраля было свергнуто правительство, возглавляемое ветераном демократии Аунг Сан Су Чжи, что вызвало гнев по всей стране, забастовки, протесты и появление боевиков, выступающих против хунты.

Во время боев в прошлые выходные в Тантланге было подожжено около 20 домов, а фотографии в социальных сетях показывают, что здания охвачены пламенем.
Солдаты застрелили христианского пастора, который пытался потушить пожар, сообщил новостной портал Myanmar Now, хотя государственные СМИ оспорили это сообщение.
The Global New Light of Myanmar сообщила, что смерть пастора расследуется и что на солдат устроили засаду около 100 «террористов», и с обеих сторон произошла перестрелка.
Салаи Тханг, лидер общины, сказал, что четыре мирных жителя были убиты и 15 ранены за несколько недель конфликта с военными, которые также нанесли удары с воздуха после захвата армейской базы.
Силы обороны Чин, ополчение, выступающее против вооруженных сил, заявили, что 30 солдат были убиты.

Рейтер не смог независимо подтвердить ни одно из утверждений, а официальный представитель военного ведомства не ответил на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.
Родственник умершего пастора сообщил агентству Рейтер, что в Тантланге осталась лишь горстка семей, в том числе около 20 детей в приюте.

«Убийство баптистского священника и бомбардировки домов в Тантланге, штат Чин, являются последними примерами суетного ада, ежедневно устраиваемого силами хунты против народа Мьянмы», - сказал Томас Эндрюс, специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме. в сообщении в Твиттере.

Вспышка кровопролития в таких областях, как штат Чин, произошла после того, как правительство национального единства, теневое подпольное управление, созданное противниками вооруженных сил, объявило восстание 7 сентября и призвало недавно сформированное ополчение против хунты.
Попытки Народных сил обороны противостоять хорошо оснащенной армии часто приводят к тому, что гражданские лица попадают под перекрестный огонь и вынуждены бежать.
Лидер общины Салаи Тханг сказал, что он глубоко обеспокоен тем, что перемещенные лица находят пищу и убежище.

В Мизораме люди, прибывшие из Мьянмы на прошлой неделе, в основном пересекали реку Тиау на лодках, сообщил по телефону глава группы гражданского общества «Ассоциация молодых мизо».

«Мы создали временные убежища с использованием жестяных крыш и брезента для размещения этих беженцев исключительно из гуманитарных соображений», - сказал Лалнунтлуанга, который использует одно имя.
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