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Первый межрегиональный форум «Подростки 360» в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Первый межрегиональный форум «Подростки 360» в Санкт-Петербурге

По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 28-29 июня в Санкт-Петербурге состоится Первый межрегиональный форум «Подростки 360». Мероприятие пройдет на площадках Санкт-Петербургского государственного университета, организовано Центром развития социальных проектов в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.


Одним из ключевых стратегических направлений деятельности Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка и в целом правозащитного института является поддержанная главой государства программа «Подростки России», она направлена на придание нового импульса и всестороннее развитие системной работы с подростками.


Форум посвящен межведомственному взаимодействию органов власти и заинтересованных структур и общественных организаций, направленного на создание сети подростковых центров в субъектах Российской Федерации, формирование сообщества специалистов, обеспечивающих социализацию и поддержку подростков, усиление работы с несовершеннолетними «группы риска» и состоящими на профилактическом учете, совершенствование методической базы по работе с данной категорией несовершеннолетних.


Задача Форума – описание проблемного поля, создание карты возможностей, поддержки, развития и самореализации подростков. В его работе примут участие уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, представители профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных и молодежных организаций, члены Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге, специалисты-практики, работающие с подростками, в том числе с девиантным поведением.


Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова выступит на пленарной сессии, где ведущие эксперты в области психологии, социологии и педагогики представят тематические доклады и результаты исследований по подростковой тематике. В программу двухдневного форума включены дискуссионные площадки, участники обсудят темы подростковых пространств, молодежной субкультуры, рассмотрят конкретные ситуации по урегулированию детско-родительских конфликтов с применением медиативных технологий. Лектории, практические и обучающие семинары будут посвящены технологиям работы с подростками, в том числе находящимися в конфликте с законом, медиативным практикам, профилактике правонарушений несовершеннолетних, воспитанию, и профориентации подростков. Региональный опыт представят специалисты. Кроме того, на базе четырех социальных подростковых центров Санкт-Петербурга для участников форума пройдут мастер-классы.
Санкт-Петербургский подростковый форум соберет более 800 специалистов из 78 регионов страны, среди них свыше 200 очных участников и около 600 экспертов – в онлайн-формате. С площадок форума планируется организовать трансляцию на канале YouTube (ссылка на трансляцию – на сайте «РосПодрос» http://rospodros.ru/).

В текущем году также запланировано проведение еще двух межрегиональных форумов по подростковой тематике в Новосибирске и Владивостоке, а итоговый – Всероссийский – состоится в Москве в ноябре 2022 года.

Место проведения форума:

  • 28 июня (начало в 10.00) – г. Санкт-Петербург, 22-я Линия Васильевского острова, 7, Санкт-Петербургский государственный университет, Юридический факультет.
  • 29 июня (начало в 10.30) – кампус «Михайловская дача», Высшая школа менеджмента СПбГУ, Санкт-Петербургское шоссе, 109.
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