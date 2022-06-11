Александр Шестаков назвал поставленные перед Ассоциацией предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности задачи амбициозными

Ассоциация предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России ставит перед собой амбициозные задачи – не просто выживать, а развиваться. Об этом заявил Александр Шестаков, генеральный директор ЗАО «Первая мебельная фабрика», который был переизбран на общем годовом собрании участников Ассоциации на должность президента АМДПР на следующие три года – до марта 2025 года. Пост президента Ассоциации он занимает уже последние 10 лет и, несмотря на колоссальную загруженность на основной работе, успешно руководит АМДПР и продвигает полезные для российского общества и конкретно для мебельной отрасли инициативы, отметил гендиректор Ассоциации Тимур Иртуганов.

Александр Шестаков заявил, что рассчитывает на поддержку правительства РФ в продвижении на рынок меблированных квартир. Застройщики и производители мебели уже убедились на опыте предыдущих лет в востребованности услуги среди потребителей и экономической выгоде для всех участников процесса. Ожидается, что в обозримом будущем Минпромторг включит обязательную меблировку в сдаваемое жилье для очередников и переселенцев по программам с госфинансированием. Также важно пересмотреть перечень критериев стандартного жилья и включить в них обязательную меблировку, считает Александр Шестаков.

Президент АМДПР отметил, что за рубежом востребована отечественная мебель, и поддержка российского экспорта мебельной продукции – одно из приоритетных направлений работы Ассоциации на ближайшие годы. Потеря завоеванных позиций в США и Западной Европе из-за геополитической ситуации подталкивает Ассоциацию к переориентации на новые рынки сбыта – страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока. Здесь необходима поддержка государства – снижение экспортных пошлин на готовую продукцию и ввозных пошлин на сырье и комплектующие.