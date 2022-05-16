«Бедная корюшка»: экоактивист Шестаков прокомментировал гибель и дефицит рыбы в Петербурге

Санкт-Петербург рискует навсегда лишиться легендарной корюшки. Так считает лидер экологического волонтерского общественного движения «Город Первых» Данила Шестаков.

Экоактивист обратил внимание, что главная «петербургская» рыба может навсегда исчезнуть с прилавков магазинов в обозримом будущем, если Смольный не начнет мониторить работу коммунальных служб.

«Бедная корюшка. Я просто только 9 мая вернулся из Санкт-Петербурга, видел ее, но так и не попробовал. Это действительно бренд. Мы лишимся всего, если не будем ответственно относиться к природе», — отметил Шестаков в беседе с редакцией Peterburg News.

Известно, что СМИ информировали о случаях заражения корюшки опасными паразитами и сокращении ее популяции. Это связывали с неконтролируемым сбросом грязного снега в реки Северной столицы, который губернатор Петербурга Александр Беглов якобы намеревался пресечь. Однако подобные обещания остались лишь словесными.