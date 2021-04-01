В Петербурге отметят 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова

2 апреля в 12:00 в Центре искусства и музыки библиотеки им. В. В. Маяковского на Невском, 20 пройдёт культурно-просветительское мероприятие, посвящённое 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова. Приглашаем представителей СМИ принять участие!

В рамках мероприятия пройдет выставка цифровых копий музейных предметов, посвященная 200-летию Н.А. Некрасова, в том числе связанных с жизнью и творчеством юбиляра; пленарное заседание с выступлениями исследователей творчества великого поэта и издателя; автобусная экскурсия по памятным местам и другие события.

Мероприятие организовано Министерством культуры Российской Федерации с целью сохранения литературного наследия России, популяризации объектов культурного наследия, связанных с именем великого русского поэта, издателя Николая Алексеевича Некрасова, обмена опытом, координации деятельности учреждений культуры и укрепления профессиональных связей с перспективой реализации совместных проектов.

В мероприятиях примут участие руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры Российской Федерации, представители музеев России и представители Союза музеев России, представители Ассоциации литературных музеев, руководители и специалисты государственных федеральных и региональных библиотек, руководители и специалисты государственных, региональных и муниципальных организаций культуры, руководители и специалисты региональных органов власти в сфере образования и просвещения Российской Федерации.

На диалоговом мероприятии прозвучат следующие доклады:

• «Анализ хода реализации Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова» – Некрасов Сергей Михайлович – Директор Всероссийского музея А. С. Пушкина

• «Санкт-Петербург: город рождения музы Н.А.Некрасова в год 200-летия поэта» – Болтин Федор Дмитриевич – Врио председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга;

• «Наследие Николая Алексеевича Некрасова в фондах Российской национальной библиотеки» – Гронский Владимир Геннадьевич – Генеральный директор Российской национальной библиотеки

• «Николай Некрасов в XXI веке. Литературная репутация номер пять» – Бак Дмитрий Петрович – Директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля

• «Новгородская усадьба Н.А.Некрасова. Современное состояние, перспективы развития» – Григорьева Наталья Васильевна – Директор Новгородского государственного объединённого музея-заповедника

• «Музей-заповедник «Карабиха» – ответственный исполнитель плана мероприятий подготовки и празднования 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова»

• «Образ русской интеллигенции в поэзии Н. А. Некрасова»

• «Николай Некрасов и современная петербургская поэзия»