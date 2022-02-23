Акция в поддержку отделений переливания крови Донор - Go!

22 февраля на межвузовской акции от «Игровой вселенной ДонорGo» почти 50 студентов вступили в донорское совершеннолетие. Это учащиеся 12 вузов, которые впервые сдали кровь до 20 лет. Еще 15 студентов не остались в стороны, но сдали цельную кровь для пациентов больниц уже во второй раз и более.

Акцию в поддержку отделений переливания крови инициировали студенты из СПГУ, РГГМУ, СПбПУ, СПбГУ, СПбГПМУ, СПбГЭТУ, СЗГМУ, СПбГУП, СПбГМТУ, ПСПБГМУ, а также донорского проекта «Капля крови» и ПМЦ Василеостровского района. Организацию процесса на себя взял проект «Игровая вселенной ДонорGo» при поддержке «Фонда Доноров», Комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга и Фонда Президентских Грантов.

С 2021 года в Санкт-Петербурге был запущен специальный проект по геймификации донорства. «ДонорGo» был разработан в ответ на запрос отделений переливания крови. С помощью игровых практик таких как тематические и познавательные настольные и напольные игры, элементы дополненной реальности и маски в Instagram, донорской книжки в стиле комикса, квесты и викторины создатели проекта обращаются к самой юной группе доноров - тем, кто уже почти стал совершеннолетним и вот-вот сможет стать донором. «Следующий ход за тобой» - так звучит слоган проекта, приглашая будущих доноров сделать шаг во взрослую жизнь, где они смогут спасать жизни.

С одной стороны «игровая», а с другой - вполне серьезная цель проекта подвести доноров не только к первой донации, но и сохранить живой интерес молодежи к донорскому движению. Преодоление рубежа в 25 регулярных и активных донаций и получение знака «Почётного донора Санкт-Петербурга» - аналогия нового игрового уровня. До тех пор, за юбилейные донации участники проекта смогут получить коллекционную донорскую сувенирную продукцию, получать новости о предстоящих акциях, участвовать в проекте в качестве волонтеров.

Следующая возможность принять участие в донорской акции и получить заветный «Путеводитель донора» у юных петербуржцев будет на совместной акции «Фонда Доноров» и «Игровой вселенной ДонорGo» 7 марта, в преддверии Международного женского дня.